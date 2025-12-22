Dos detenidos tras un intento de robo en un galpón de calle Martínez

Por Santotomealdía



En horas de la tarde de este domingo, un trabajo coordinado entre personal de la Comisaría 23 y el Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad permitió la aprehensión de dos hombres de 31 años, en el marco de una causa por robo en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad.

La intervención se originó a partir de un llamado a la central de emergencias 911, que alertaba sobre un intento de robo en un galpón ubicado en inmediaciones de calle Martínez. Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en el portón de ingreso, lo que reforzó la presunción del hecho delictivo.

Minutos más tarde, un segundo aviso informó que dos individuos huían a pie, descartando objetos en una intersección cercana. A partir de esa información, se realizó un amplio patrullaje por la zona, que derivó en la localización y detención de los sospechosos, quienes ofrecieron resistencia activa durante el procedimiento.

Como parte de las actuaciones, la policía procedió al secuestro de una hormigonera, una soldadora eléctrica, una carretilla y varios metros de cable industrial, elementos que habrían sido sustraídos del lugar del hecho.

A raíz del forcejeo con los aprehendidos, dos efectivos policiales resultaron con lesiones leves. Los detenidos fueron trasladados para el examen médico legal y quedaron a disposición de la justicia.

Desde la fuerza se destacó la rápida respuesta operativa, así como la coordinación entre las unidades intervinientes, lo que permitió frustrar el robo y recuperar los elementos sustraídos.