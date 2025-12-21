Pedirán prisión perpetua para el autor del homicidio de Nahuel Robles

Por Santotomealdía



El Ministerio Público de la Acusación solicitará la pena de prisión perpetua para el joven acusado de asesinar a Nahuel Robles el 30 de abril del año pasado en nuestra ciudad. Así lo informó el fiscal Estanislao Giavedoni en el marco de una audiencia preliminar desarrollada este miércoles en los tribunales de Santa Fe, ante el juez Pablo Spekuljak.

El imputado, identificado por sus iniciales como CRG, tiene 21 años y fue acusado por los delitos de homicidio calificado por haber sido criminis causa —es decir, para consumar otro delito y procurar impunidad— y robo calificado, por haber sido cometido con un arma. A raíz de las características del hecho, el MPA solicitó que el caso se resuelva mediante un juicio por jurados.

Durante la audiencia, el fiscal Giavedoni detalló que “minutos después de las 20:30 del martes 30 de abril del año pasado, el acusado interceptó a la víctima en inmediaciones de Necochea y Moreno y le sustrajo un teléfono celular”.

Acto seguido, “con el objetivo de recuperar su dispositivo móvil, Robles persiguió al atacante y, a pocos metros del lugar del robo, comenzaron a forcejear”, relató. “Cuando logró liberarse, el acusado usó una cuchilla de caza para matar a la víctima y apropiarse del teléfono sin ser delatado”, remarcó.

“El hombre que será juzgado le provocó un corte en el cuello a Robles, quien se desvaneció en el acto”, señaló el fiscal. “Aunque la víctima recibió pronta atención médica, falleció esa misma noche a causa de la agresión”, afirmó.

Giavedoni también destacó la rapidez con la que se llevó adelante la investigación. “La investigación penal se inició rápidamente y, en pocos días, se logró identificar, ubicar y detener al acusado”, subrayó. En esa línea, explicó que “para individualizar al hombre de iniciales CRG, fueron relevantes las imágenes registradas por cámaras de seguridad instaladas en la zona en la que fue cometido el hecho ilícito”.

El proceso continuará con nuevas instancias en las que se evaluarán las pruebas presentadas por las partes, previo al juicio por jurados que determinará la responsabilidad penal del acusado.