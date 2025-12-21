El Municipio impulsó una actividad navideña con enfoque ambiental e inclusivo

La Municipalidad, en conjunto con geriátricos y centros de día de la ciudad, llevó adelante una jornada de concientización ambiental que combinó la promoción de prácticas sustentables con la participación activa de personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Durante la propuesta, se confeccionaron adornos navideños con materiales reciclados, en una actividad que buscó integrar el cuidado del ambiente con la inclusión social.

La jornada se realizó en el marco de las políticas ambientales desarrolladas por la Dirección de Ambiente y Sostenibilidad, a través del Gabinete de Educación Ambiental, y contó con la participación del Área de Saneamiento Ambiental y el acompañamiento de la Dirección de Bienestar Comunitario.

Como parte de las actividades, se brindaron charlas teóricas y prácticas sobre reducción de residuos y reutilización de materiales. Además, los participantes realizaron prácticas de compostaje, elaboraron macetas reutilizando yerba mate y confeccionaron adornos navideños con distintos elementos reciclados.

En ese marco, la directora de Ambiente y Sostenibilidad, Ing. María Eugenia Eberhardt, destacó que “estas acciones fortalecen la inclusión, permiten que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad participen activamente y promueven hábitos responsables con el ambiente, generando un compromiso comunitario integral”.

Desde el Municipio informaron que se continuará promoviendo iniciativas que integren educación ambiental, sostenibilidad e inclusión social, con el objetivo de construir una ciudad más consciente y comprometida con el cuidado del entorno.