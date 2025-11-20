En un año, el costo de construir subió 22,7% en el Gran Santa Fe

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) informó que el costo de la construcción en el aglomerado Gran Santa Fe registró un aumento del 2,1% en octubre, con un valor que alcanzó los $835.471,91 por metro cuadrado. En tanto, en el Gran Rosario, el alza fue del 2,0%, con un costo de $831.270,01 por metro cuadrado.

La variación interanual —comparando con octubre de 2024— fue del 22,7% en el Gran Santa Fe y del 22,4% en el Gran Rosario. En tanto, la variación acumulada en lo que va del año asciende a 15,4% y 16,6% respectivamente.

El incremento se explicó principalmente por la suba de materiales (3,0%), seguida por la mano de obra (1,2%) y los gastos generales (0,9%). Dentro de los insumos que más aumentaron en el Gran Santa Fe se destacan el cemento portland (16,4%), los pisos y revestimientos cerámicos (7,4%), el perfil metálico C N°10 (5,8%) y los ladrillos comunes (4,0%).

Además, la estructura de obra fue uno de los ítems con mayor variación mensual (5,1%) en el Gran Santa Fe, junto con las capas aisladoras (4,9%) y los pisos (3,5%).

El índice que publica mensualmente el IPEC mide el costo de construir una vivienda tipo de 69,5 metros cuadrados, sin incluir el valor del terreno, pero considerando materiales, mano de obra y gastos generales, con precios relevados en comercios y empresas del sector en ambas regiones.