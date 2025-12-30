Alvizo: “No podemos ser cómplices de este presupuesto”

Por Santotomealdía

Durante la sesión de este martes, el concejal Rodrigo Alvizo, del bloque Partido Justicialista, votó en contra del Presupuesto 2026 y luego explicó públicamente los motivos de su rechazo. Sostuvo que el proyecto aprobado por el oficialismo “no condice las prioridades del presupuesto con las prioridades de los santotomesinos”.

En su argumentación, Alvizo apuntó a ajustes en servicios esenciales y en áreas que considera sensibles: “Hay un ajuste en servicios, claramente hay un ajuste en la promoción de derechos de las personas con discapacidad, claramente hay un ajuste en otras cuestiones que para nosotros son importantes, como el mantenimiento de las plazas de los paseos”, enumeró.

Cuestionó también la reducción de partidas destinadas al alumbrado público y al mantenimiento de semáforos, y agregó: “Son situaciones en las cuales nosotros no podemos ser cómplices de esta situación”.

Uno de los ejes más fuertes de su crítica fue la falta de transparencia en la administración municipal. En ese sentido, señaló: “Se presupuesta un sueldo para 35 funcionarios políticos que no nos dicen ni siquiera quiénes son. Entonces hay un gabinete que está compuesto por 35 funcionarios que no sabemos ni qué función cumple, pero ni siquiera tampoco sabemos los nombres propios”.

Durante el debate también se abordó la situación financiera del municipio, en un contexto donde varias instituciones reclaman deudas millonarias. Alvizo afirmó: “Claramente, un desmanejo, una falta de transparencia, primero porque no se nos aclaran los números. En segundo lugar, un desmanejo de la cuestión financiera del municipio importante”.

Entre los temas abordados, hizo especial énfasis en la crisis del servicio de agua en la ciudad. Recordó que “hay una gran parte de la ciudad que hasta el día de hoy no tiene agua”, y remarcó que se trata de “una promesa incumplida de este gobierno municipal durante todo el año”.

Comentó que ese mismo martes mantuvieron una reunión con el Intendente y el Secretario de Obras Públicas: “Nos manifestaban que en principio en segunda semana de enero recién iba a estar la primera parte de la obra. Bueno, tomamos con pinzas hasta que no tengamos algún anuncio oficial”, indicó.

Al referirse al vínculo entre el municipio y Aguas Santafesinas (ASA), Alvizo expresó preocupación por una deuda millonaria: “El intendente nos dice que hay un convenio de la deuda de 2.500 millones de pesos con Agua Santafesina, pero la tasa de obra sanitaria, el vecino y la vecina de Santo Tomé, por más que no tenga agua, está pagándola religiosamente mes a mes”.

En ese contexto, lanzó una pregunta directa: “Entonces, ¿qué se hizo con el dinero de los santos vecinos?”, y añadió: “Ahora se presupuesta 3.400 millones de pesos de servicios de ASA, pero si el vecino está pagando, ¿por qué se le está reteniendo ese pago a Agua Santafesina?”.

Aclaró además que su planteo no es a favor de la empresa provincial, sino en defensa de los recursos locales: “Nosotros no estamos defendiendo a la empresa provincial de agua, estamos defendiendo los recursos de los santos vecinos que religiosamente están pagando la tasa de obra sanitaria y ese dinero no está yendo a donde tiene que ir, que es a Agua Santafesina”.

En el cierre de su intervención, Alvizo fue categórico: “Todo esto no redunda claramente en una mejora del servicio. Muy por el contrario, la gran mayoría de los santos vecinos no tienen agua al momento”.