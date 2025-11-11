Festival del Liceo Municipal: una tarde de arte y encuentro en el ex Inali

Con una propuesta artística y participativa, este martes se llevará a cabo el festival de cierre de año del Liceo Municipal “F. M. San Juan”, en el predio del ex Inali. La actividad, prevista entre las 18:00 y las 21:00, reunirá a estudiantes y docentes de distintas áreas formativas que compartirán con el público el trabajo realizado a lo largo del ciclo lectivo.

Durante la jornada se presentarán las prácticas grupales del área de música, junto al taller de folklore. También habrá stands del área de idiomas y una exposición con venta de piezas del Taller para la Formación de Artesanos Ceramistas.

Como parte de la propuesta, funcionará una cantina organizada por la Cooperadora del Liceo, que aportará una opción gastronómica al evento. Desde la organización destacaron el carácter abierto y comunitario del festival, que invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una tarde con talento local, cultura y participación. La entrada es libre y gratuita.

La actividad tendrá lugar en el predio del ex Inali, ubicado en Maciá 1933.