Mauricio Macri convocó a una cumbre nacional del PRO para delinear el futuro del vínculo con LLA desde diciembre

l expresidente Mauricio Macri presidirá este miércoles a las 10:00 una cumbre del Consejo Nacional del PRO, en la sede nacional del partido, en un contexto de tensión con el Gobierno de Javier Milei por el reacomodamiento político tras las elecciones.

Del encuentro participarán los 24 presidentes distritales del PRO, además de legisladores y referentes nacionales del espacio, en lo que se perfila como una reunión ampliada clave para definir el futuro del partido. Entre los temas centrales de la agenda se incluye el debate sobre la relación con el oficialismo, el impacto de las recientes fugas legislativas hacia La Libertad Avanza y la situación interna en Córdoba.

La cumbre llega tras el quiebre del bloque de diputados del PRO, con ocho legisladores que se pasaron al oficialismo, muchos de ellos alineados con Patricia Bullrich, lo que generó fuertes tensiones internas. A ello se suma la incorporación de Carmen Álvarez Rivero al bloque libertario en el Senado.

Macri, por su parte, volvió a marcar diferencias con el Gobierno, especialmente luego de los cambios en la Jefatura de Gabinete. Sin nombrarlo directamente, el exmandatario lanzó críticas al estilo de liderazgo de Milei, al afirmar que “ejercer liderazgos sin equipo es muy difícil” y cuestionó a los dirigentes “narcisistas que ni escuchan ni les importa lo que digan los demás”.

Pese a estas fricciones, Macri ratificó el respaldo del PRO a Milei en el Congreso, aunque dejó en claro que el acompañamiento estará condicionado al respeto de las ideas del partido. En ese sentido, sostuvo que “el PRO apoyó como nunca antes a un gobierno en minoría parlamentaria, y lo seguirá haciendo en base a sus ideas y valores”.

Uno de los puntos sensibles que se tratarán es la intervención del PRO en Córdoba, cuestionada por la Justicia, y la posibilidad de rediseñar el esquema de alianzas parlamentarias a nivel nacional.

El futuro político del PRO, su liderazgo y su rol frente al Gobierno libertario están en juego en esta cumbre, que promete ser determinante para el partido fundado por Macri hace más de dos décadas.