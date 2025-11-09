A más de un año de su desaparición, la Justicia retoma los rastrillajes por Loan Peña

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024, la causa judicial tomó un nuevo impulso. El Juzgado Federal de Goya ordenó una serie de allanamientos y rastrillajes en cuatro espejos de agua ubicados en la localidad correntina de 9 de Julio, en las inmediaciones de la propiedad rural del matrimonio conformado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, ambos detenidos con prisión preventiva y acusados de encubrimiento.

Según explicó el abogado de la familia, Gustavo Sánchez, el procedimiento contará con la participación de Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, SIFEBU, SENASA y organismos ambientales, bajo la coordinación del Comando Unificado Corrientes. La búsqueda se prolongará durante 50 días corridos, con la esperanza de encontrar indicios, vestigios o pruebas que permitan esclarecer el paradero del niño.

Los trabajos de rastrillaje comenzarán este lunes y contarán con la participación activa de la querella familiar. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes prorrogó hasta el 29 de noviembre el plazo para la instrucción de la causa, que sigue bajo la dirección de la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán.

“El objetivo es encontrarlo con vida. No queremos desarrollar ninguna hipótesis, pero la familia mantiene la esperanza”, sostuvo el abogado. “Están muy angustiados y dolidos, pero seguimos haciendo todo lo posible para hallar a Loan”, agregó.