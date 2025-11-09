Milei tomará juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei le tomará juramento este martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en un acto que se desarrollará desde las 15:00 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Aunque el nombramiento ya había sido anunciado, la ceremonia formal marcará el inicio oficial de su gestión.

Santilli llega al cargo en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció a finales de octubre junto con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de tensiones internas dentro del Poder Ejecutivo. El nuevo ministro ya comenzó a ejercer funciones, manteniendo reuniones con gobernadores y retomando el diálogo por el Presupuesto 2026 y las reformas que el oficialismo intentará impulsar en el Congreso.

El viernes pasado recibió a los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, mientras que este lunes hará lo propio con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). Ya como funcionario, el miércoles se reunirá con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Desde el Gobierno explicaron que Santilli será el encargado de articular con las provincias y el Congreso, con el objetivo de “construir los consensos necesarios” para avanzar con la agenda libertaria. La designación fue celebrada públicamente por Francos, quien expresó su confianza en la capacidad del ex diputado del PRO para “fortalecer el diálogo federal”.

Entre los temas clave en las primeras conversaciones, los gobernadores pusieron sobre la mesa el compromiso de eliminar las retenciones a la producción. El gobernador chubutense Ignacio Torres confirmó que el acuerdo sigue vigente y destacó el compromiso de las provincias, trabajadores y operadoras para avanzar en una producción más moderna, con reinversión del ahorro fiscal.

Además, los mandatarios provinciales plantearon la necesidad de trabajar de manera coordinada en la nueva ley de Presupuesto y solicitaron conocer el detalle de las llamadas “reformas de segunda generación”. En ese sentido, Santilli manifestó apertura al diálogo y prometió mantener los acuerdos asumidos por sus antecesores.

La ceremonia contará con la presencia del Gabinete, familiares, y referentes del PRO, como Cristian Ritondo, actual jefe del bloque en Diputados. Santilli había renunciado a su banca legislativa días atrás para asumir este nuevo rol en el Ejecutivo nacional.