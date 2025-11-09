Milei asistió a la asunción de Rodrigo Paz y expresó su apoyo al nuevo presidente de Bolivia

El presidente Javier Milei asistió este sábado a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de La Paz. El mandatario argentino fue ovacionado por legisladores bolivianos y mantuvo un encuentro informal con su par, en el que le transmitió su apoyo ante la compleja situación que hereda.

“Yo sé lo que estás recibiendo. Te lo puedo decir por experiencia propia”, expresó Milei durante la charla, en alusión a las condiciones en las que él mismo asumió el gobierno argentino en diciembre de 2023. En ese sentido, se puso a disposición de Bolivia “en caso de lo que le podamos ayudar”. Rodrigo Paz respondió: “Nos va a ayudar. Somos buenos para recibir consejos”.

El breve diálogo de tres minutos tuvo lugar en uno de los salones del Congreso, con un tono distendido. Paz compartió anécdotas personales, como su infancia en Tarija, sus reiteradas visitas a Salta, y su vínculo con Argentina durante el exilio de su padre, el ex presidente Jaime Paz Zamora. “Con mi esposa pasamos cinco o seis años nuevos en Salta. Tenemos una gran relación con el norte argentino”, expresó.

El flamante mandatario boliviano también reveló su afición por el Club Atlético Independiente, y recordó que, pese a haber vivido cerca de la Bombonera, nunca fue hincha de Boca. “A mí me gusta Independiente”, dijo entre risas.

Durante su discurso inaugural, Paz Pereira denunció que Bolivia atraviesa la peor crisis de las últimas cuatro décadas. “Nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años. Hay inflación, escasez, deuda, desconfianza y un Estado paralizado”, manifestó, responsabilizando directamente a Evo Morales y Luis Arce por la situación actual.

Al finalizar el encuentro, el presidente boliviano obsequió a Milei un vino de la región de Tarija y una piedra semipreciosa conocida como “La Bolivianita”, de color violeta. “Cuando vean una decisión difícil, ahí va a estar la piedrita encima”, le dijo. Milei agradeció el gesto y respondió entusiasmado: “Encima es violeta, me encanta. Es el color nuestro”.

Javier Milei viajó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. La delegación oficial llegó en un avión de la Fuerza Aérea, tras realizar una escala en Santa Cruz de la Sierra luego de su visita a Nueva York.