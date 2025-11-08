Se realizó el cierre del programa Eco Escuelas 2025 en nuestra ciudad

La Municipalidad adelante el acto de cierre del programa “Eco Escuelas 2025”, una iniciativa que promueve la educación ambiental y el compromiso sostenible en la comunidad educativa. La jornada reunió a representantes de instituciones de nivel inicial, primario, secundario, escuelas especiales y, por primera vez, los EEMPA y el profesorado del Instituto Ana Ma. Fonseca.

El encuentro fue encabezado por el intendente Miguel Weiss Ackerley, quien valoró el trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y el equipo municipal. Durante todo el año, las instituciones desarrollaron proyectos ambientales con el acompañamiento del Gabinete de Educación Ambiental de la Municipalidad, encargado de coordinar y asesorar las acciones del programa.

Esta segunda edición, Eco Escuelas amplió su alcance, incorporando a las escuelas nocturnas de la ciudad y sumando charlas específicas para estudiantes del profesorado, con el objetivo de fortalecer la formación de futuros educadores en temas ambientales.

La directora de Ambiente y Sostenibilidad, Ma. Eugenia Eberhardt. (Foto: MST)

Durante la jornada, se compartieron experiencias y acciones impulsadas desde cada institución, destacando el esfuerzo por fomentar hábitos sostenibles y una mayor conciencia ecológica en las nuevas generaciones.

La directora de Ambiente y Sostenibilidad, Ing. Ma. Eugenia Eberhardt, subrayó la continuidad de la propuesta: "Eco Escuelas es una propuesta que crece año a año gracias al compromiso de las instituciones educativas y de toda la comunidad".

"Seguiremos acompañando cada proyecto que impulse hábitos más sostenibles y una mayor conciencia ambiental en las nuevas generaciones", concluyó.