Nacionales — 06.11.2025 —
Cristian Jerónimo: “No aceptaremos reformas laborales regresivas”
El dirigente sindical asumió como parte del nuevo triunvirato que conducirá la central obrera hasta 2029. Reafirmó la necesidad de modernizar sin perder derechos.
Cristian Jerónimo, uno de los flamantes integrantes del nuevo triunvirato de la CGT, afirmó que el objetivo central de la conducción será que “los trabajadores vuelvan a tener dignidad” y advirtió que desde la central no acompañarán reformas laborales regresivas.
El dirigente, que compartirá la conducción con Jorge Sola y Octavio Argüello hasta 2029, planteó la necesidad de establecer una agenda común para recuperar derechos, fortalecer el empleo y enfrentar la informalidad.
“El desafío es muy grande y tenemos claro que no alcanza con nuestra voluntad sino que hay que construir una mesa con una agenda común para discutir los temas”, expresó Jerónimo en declaraciones a Radio Rivadavia.
En ese marco, reconoció la situación crítica del mercado laboral: “La gente no la está pasando bien y una de las cosas que tenemos que transmitir es certidumbre: que los trabajadores puedan conservar su fuente de trabajo y llegar a fin de mes”.
También se refirió a las iniciativas del Gobierno nacional en materia laboral. “Nos basamos en lo que el Gobierno filtra, no inventamos reformas. Todo lo que implique pérdida de derechos no lo vamos a acompañar. El tema de las 12 horas de trabajo está saldado en el mundo”, advirtió, y agregó: “Si el Presidente quiere parecerse a los países del primer mundo, tiene que respetar las formas del primer mundo”.
Jerónimo destacó la importancia de sostener el diálogo social, pero aclaró: “Sentarnos no significa aceptar las cosas. Tratamos de agotar todas las instancias, pero no descartamos medidas de fuerza”.
En cuanto a las condiciones actuales del trabajo, sostuvo: “No desconocemos ni invisibilizamos a los trabajadores informales. Queremos que tengan su salario por convenio y su seguridad social”, al tiempo que ratificó la defensa de los convenios colectivos: “Algunas actividades necesitan modernizarse, pero eso no significa eliminar derechos”.
Finalmente, valoró el rol institucional de la CGT y la presencia de Gerardo Martínez en espacios de diálogo como la Mesa de Mayo: “Eso demuestra que estamos dispuestos a hablar, pero sin imposiciones”.