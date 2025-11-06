Cristian Jerónimo: “No aceptaremos reformas laborales regresivas”

Cristian Jerónimo, uno de los flamantes integrantes del nuevo triunvirato de la CGT, afirmó que el objetivo central de la conducción será que “los trabajadores vuelvan a tener dignidad” y advirtió que desde la central no acompañarán reformas laborales regresivas.

El dirigente, que compartirá la conducción con Jorge Sola y Octavio Argüello hasta 2029, planteó la necesidad de establecer una agenda común para recuperar derechos, fortalecer el empleo y enfrentar la informalidad.

“El desafío es muy grande y tenemos claro que no alcanza con nuestra voluntad sino que hay que construir una mesa con una agenda común para discutir los temas”, expresó Jerónimo en declaraciones a Radio Rivadavia.

En ese marco, reconoció la situación crítica del mercado laboral: “La gente no la está pasando bien y una de las cosas que tenemos que transmitir es certidumbre: que los trabajadores puedan conservar su fuente de trabajo y llegar a fin de mes”.

También se refirió a las iniciativas del Gobierno nacional en materia laboral. “Nos basamos en lo que el Gobierno filtra, no inventamos reformas. Todo lo que implique pérdida de derechos no lo vamos a acompañar. El tema de las 12 horas de trabajo está saldado en el mundo”, advirtió, y agregó: “Si el Presidente quiere parecerse a los países del primer mundo, tiene que respetar las formas del primer mundo”.

Jerónimo destacó la importancia de sostener el diálogo social, pero aclaró: “Sentarnos no significa aceptar las cosas. Tratamos de agotar todas las instancias, pero no descartamos medidas de fuerza”.

En cuanto a las condiciones actuales del trabajo, sostuvo: “No desconocemos ni invisibilizamos a los trabajadores informales. Queremos que tengan su salario por convenio y su seguridad social”, al tiempo que ratificó la defensa de los convenios colectivos: “Algunas actividades necesitan modernizarse, pero eso no significa eliminar derechos”.

Finalmente, valoró el rol institucional de la CGT y la presencia de Gerardo Martínez en espacios de diálogo como la Mesa de Mayo: “Eso demuestra que estamos dispuestos a hablar, pero sin imposiciones”.