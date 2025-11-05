La CGT eligió nuevo triunvirato y renovó su conducción hasta 2029

La Confederación General del Trabajo (CGT) eligió este martes a su nueva conducción nacional, que estará integrada por un triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). La decisión se tomó durante el Congreso realizado en el estadio de Obras Sanitarias, donde también se renovó el Consejo Directivo de la central sindical con mandato hasta 2029.

La jornada estuvo marcada por tensiones internas, con el retiro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la CGT, en desacuerdo con el rumbo adoptado por el sector mayoritario. La salida del gremio liderado por Roberto Fernández representa una baja significativa para la central, en un contexto de crecientes desafíos laborales.

La nueva cúpula deberá encarar una agenda compleja, que incluye negociaciones con el Gobierno por una eventual reforma laboral. En ese contexto, los dirigentes electos buscarán consolidar una postura común que equilibre las demandas sindicales con las reformas propuestas por el oficialismo.

A pesar de algunos cambios y la incorporación de referentes más jóvenes, la rama femenina continúa teniendo una representación limitada. Uno de los pocos ascensos destacados fue el de Marina Jaureguiberry, que asumió la Secretaría de Ciencia y Técnica.

Con este nuevo esquema, la CGT inicia una etapa de desafíos internos y externos, en un escenario político y económico marcado por la conflictividad y la necesidad de acuerdos.