Caputo descartó cambios en el equipo económico y ratificó su continuidad tras las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó este miércoles cualquier posibilidad de cambios en su equipo tras las elecciones generales, y reafirmó que continuará al frente del Ministerio. Lo hizo durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también destacó su relación con el presidente Javier Milei.

“Todos los días me renuncian, es insólito”, expresó Caputo, en respuesta a versiones sobre su posible salida del gabinete. Y fue tajante al respecto: “No en economía, eso seguro”, dijo al ser consultado sobre cambios después de los comicios.

En ese contexto, remarcó su cercanía con el presidente Milei, al asegurar que comparten no solo criterios económicos, sino también un fuerte vínculo personal. “No debe haber habido en la historia de Argentina una relación como la de Javier conmigo, desde cómo pensamos hasta el afecto personal. Hoy tenemos, como él me dice, una ‘hermandad’”, afirmó.

Además, Caputo opinó que las elecciones legislativas de este año “son más importantes que las presidenciales de 2027”, y planteó que el desafío para ese entonces es que la oposición presente “una alternativa razonable”.

Por último, el funcionario deslizó una crítica hacia algunos sectores políticos al señalar: “No puede ser que la alternativa sea el comunismo. Es inconcebible, eso no pasa en ningún país, incluso donde gobierna la izquierda”.