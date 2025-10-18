Javier Milei llega a Santiago del Estero y Tucumán en el tramo final de su gira nacional

A ocho días de que se realicen las elecciones legislativas nacionales, Javier Milei retoma su gira por el interior con visitas a las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, en apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza.

El Presidente llegará este sábado a Santiago del Estero como parte de su recorrido por distintas provincias del país. Está previsto que el mandatario arribe por la mañana junto a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Durante su estadía en la provincia, mantendrá un encuentro con los dirigentes Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente. A las 10.30, el libertario encabezará un acto en la sede partidaria ubicada en calle 24 de Septiembre entre Urquiza y 9 de Julio.

Finalizado el encuentro, el jefe de Estado realizará una caminata por calle 24 de Septiembre hasta la Plaza Libertad, donde se espera la presencia de militantes y simpatizantes. El objetivo del acto será reforzar la presencia del espacio político en el norte argentino y acompañar a los referentes locales de cara a las próximas elecciones.

Desde el entorno presidencial anticiparon que Milei podría realizar anuncios vinculados al desarrollo productivo y económico, además de expresar su respaldo a las políticas de desregulación e impulso al sector privado.

En tanto, a las 18.30 el presidente tendrá una aparición similar en San Miguel de Tucumán, para apoyar a Federico Pelli, candidato de LLA a diputado nacional.