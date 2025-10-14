Triple crimen narco: los investigadores están a punto de confirmar los roles de los acusados

Los investigadores están a punto de confirmar los roles de los todos acusados en la noche del 19 de septiembre en la que torturaron y asesinaron a Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

“Estamos trabajando en eso. En unos días ya tenemos todo”, destacaron a NA fuentes del caso.

Acerca de la investigación, se informó que para este martes no se espera que alguno de los detenidos preste declaración indagatoria frente al fiscal Adrián Arribas, así como tampoco operativos de relevancia.

Por el momento continúan siendo buscados ⁠Alex Roger Ydone Castillo, amante de Florencia Ibáñez; David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”; y ⁠Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J.

Este lunes volvieron a declarar Víctor Sotacuro y su sobrina Ibáñez. El primero de ellos consideró que “lo usaron”, mientras que afirmó: “Todo lo que pasó lo había hecho David porque le robaron 300 o 400 kilos de cocaína”.

Mientras que Florencia expuso: “El único error que cumplí fue haberme enamorado una persona mucho más grande que yo con la inexperiencia de mi edad, 20 años no me di cuenta de algunas cosas”.

“Quiero reiterar que nunca supe nada de lo ocurrido ni de lo que podía llegar a ocurrir ya que para mí fue un día normal más, ya que siempre yo lo acompañaba a muchos lados, y me dejaba cerca de donde él tenía que trabajar, por ejemplo, me dejaba en un shopping. Ya que él me decía que eran conversaciones de hombres”, agregó.