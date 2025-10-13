La CGT hizo un acto con Taiana y llamó a "reventar las urnas" con Fuerza Patria.

La CGT realizó hoy un acto en su sede junto al primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, donde llamó a votar por el peronismo en las elecciones del domingo 26 y criticó la reforma laboral que el presidente Javier Milei volvió a anunciar.

En la ceremonia en el Salón Felipe Vallese de la histórica sede de la calle Azopardo, fueron oradores también dos candidatos a diputados de extracción sindical: Sergio Palazzo, el líder del gremio bancario quien renueva su banca, y Hugo Antonio Moyano, hijo del camionero Hugo Moyano y abogado laboralista, quien hará su desembarco en la política partidaria.

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, hizo de moderador del acto y pidió a la platea de afiliados de distintos gremios "reventar las urnas el 26 de octubre para ganar en 2027".

Taiana fue el encargado del cierre y dio un mensaje de más de media hora en el que sostuvo: "Hay un pensamiento gorila que anuncia la muerte del peronismo. Yo veo a una nueva generación de jóvenes que son peronistas y por eso estoy seguro de que podemos ganar las elecciones del 26 de octubre y las elecciones nacionales de 2027. Hay peronismo para rato".

También remarcó que desde la banca de diputado que ocupará desde el 11 de diciembre defenderá "los derechos de los trabajadores".

Además, apuntó duro contra la gestión de Javier Milei: "El proyecto del Gobierno ha fracasado porque se ha decidido someterlo al pueblo y dejarlo en la pobreza y la informalidad sin ninguna protección. Al Gobierno ya le picaron el boleto", evaluó.

Y siguió: "El Gobierno dice que bajó la inflación, pero lo logró porque han empobrecido a todo el mundo y la gente no tiene plata para comprar ni la comida. Es un triunfo ficticio, tienen un peso sobreevaluado".

Antes, Palazzo criticó en su mensaje la reforma laboral que Milei días atrás dijo que va a impulsar para después del 26 de octubre. "El Presidente llegó a decir que él supone que es tan buena que la va a anunciar después de la elección. Quiere decir que si no la hace antes, claramente es porque viene con quita de derechos", remarcó.

También fue el único que manifestó respaldo a Cristina Kirchner, en momentos en que la mayoría de sus colegas cegetistas juegan a favor del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la interna peronista. "La queremos libre porque es inocente y es una perseguida política que junto con Néstor les devolvieron calidad de vida a los argentinos y se lo están haciendo pagar", sostuvo.

Por su parte, "Huguito" Moyano también cuestionó la reforma laboral, al sostener que se vuelve a hablar de ella "como siempre lo han hecho los gobiernos que siguen la receta del FMI, pero esta vez lo hacen con mucha más virulencia que antes y nos lo dicen en la cara".

"Nos dicen que vienen por una reforma laboral moderna, tratando de decirnos que si bajamos los costos, esto va a favorecer el empleo y a las pymes, pero lo único que quieren hacer, como se ha hecho a través de la historia, es reducir los derechos bajando los costos laborales", se quejó.

De la ceremonia participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Julio Piumato (judiciales), Rodolfo Daer (alimentación), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Alejandro Gramajo (UTEP), entre otros.