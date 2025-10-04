Lunes 06 de octubre de 2025

Macri, tras la cumbre en Olivos: “Confío en que el Gobierno iniciará una etapa de reformas después del 27”

El expresidente se expresó en redes luego de la reunión con Javier Milei. Pidió que “los que queremos un cambio nos podamos unir”.

“Después del 27, empieza una etapa de cambios”: Macri y su apoyo a Milei. (Foto: NA)

El expresidente Mauricio Macri expresó este sábado su respaldo al Gobierno nacional tras la cumbre que mantuvo el viernes con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el líder del PRO se mostró confiado en que, una vez superadas las elecciones legislativas del 26 de octubre, se iniciará una etapa de reformas estructurales importantes.

"La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes", afirmó Macri, confirmando la sintonía del encuentro con el mandatario.

El mensaje del exjefe de Estado se conoció luego de la segunda reunión entre ambos en menos de una semana, en un momento en el que el oficialismo busca consolidar apoyo político frente a una coyuntura marcada por dificultades económicas y el escándalo en torno al caso Espert.

En su publicación, Macri también hizo un llamado a la unidad: “Espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”. El gesto representa una señal de alineamiento post-electoral, reforzada por la presencia en el encuentro de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Finalmente, Macri sostuvo que “las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.

El encuentro, que duró aproximadamente una hora y media, fue revelado inicialmente por el propio Milei, quien aseguró que sirvió para “acordar trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios”.

