Interés General — 10.09.2025 —
Ya rige el nuevo cuadro tarifario de Continental: el boleto a Santa Fe cuesta $1.750
El aumento comenzó a aplicarse este martes en el sistema SUBE. Para el tramo entre nuestra ciudad y Santa Fe, el ajuste fue del 18%, por debajo del tope autorizado por la Provincia.
Por Santotomealdía
Desde este martes, entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario de la empresa Continental, único prestador del servicio de colectivos interurbanos que conecta a nuestra ciudad con Santa Fe y otras localidades de la región. La actualización de precios se aplica ya a través del sistema SUBE.
Si bien el Gobierno provincial había autorizado un incremento del 28%, en el caso del tramo entre nuestra ciudad y la capital provincial, la suba aplicada es del 18%, lo que lleva el valor del pasaje a $1.750. El resto de los trayectos, incluido el servicio urbano local, sí reflejan el porcentaje completo de aumento habilitado.
> Santo Tomé – Santa Fe: $1.750
> Santo Tomé – Rincón: $2.780
> Santo Tomé – Arroyo Leyes: $3.095
> Santo Tomé – Los Zapallos: $3.775
Desde la empresa explicaron que la implementación del nuevo cuadro se concretó una vez finalizado el proceso técnico necesario para la actualización en el sistema SUBE, que suele demorar varios días tras la autorización oficial. Se trata del segundo aumento en lo que va del año, en un contexto marcado por la quita de subsidios nacionales y el constante incremento de los costos operativos del sector.