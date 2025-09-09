Apple presentó el iPhone 17 y el nuevo modelo Air: cuánto costarán en la Argentina

Apple reveló este martes en Cupertino la nueva generación de su smartphone insignia, con el lanzamiento del iPhone 17 y del innovador iPhone Air, un dispositivo que se destaca por su diseño ultradelgado y liviano, construido en titanio. La compañía también presentó las versiones Pro y Pro Max, que completan la gama 2025.

El iPhone Air mide apenas 5,5 a 6 milímetros de grosor y ofrece una pantalla OLED de 6,6 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz. Se diferencia del modelo base por su portabilidad y ligereza, sin resignar prestaciones. Toda la línea incorpora el nuevo chip A19, desarrollado en 3 nanómetros, que promete un salto de rendimiento y eficiencia energética.

En cuanto a cámaras, el iPhone 17 integra un sistema de 48 megapíxeles en el sensor principal y el ultra gran angular, con grabación en 4K a 60 fps con Dolby Vision. La cámara frontal, de 24 MP, suma funciones potenciadas por inteligencia artificial, como el ajuste automático de encuadre en videollamadas. El modelo Air también incluye cámara de 48 MP, zoom óptico de 2x y un sensor frontal de 18 MP.

La autonomía es otro de los aspectos destacados: hasta 8 horas más de batería respecto al iPhone 16, según informó la compañía. Todos los modelos se lanzan con iOS 26, que integra funciones de Apple Intelligence como traducción en tiempo real y búsqueda por imágenes.

Los precios oficiales en Estados Unidos son: iPhone 17: USD 799; iPhone Air: USD 999; iPhone 17 Pro: USD 1.099; iPhone 17 Pro Max: USD 1.199. En Argentina, según estimaciones de resellers locales, los valores oscilarán entre $1,8 millones y $2,95 millones, dependiendo de la versión y la capacidad de almacenamiento.

Las reservas internacionales ya están habilitadas y la distribución comenzará el 19 de septiembre. En nuestro país, los dispositivos estarán disponibles entre fines de octubre y comienzos de noviembre, con la ventaja de contar con garantía y soporte oficial.

Con estas novedades, Apple busca consolidar su liderazgo en el segmento premium, apuntando tanto a usuarios que priorizan diseño y portabilidad, como a quienes buscan máxima potencia y prestaciones avanzadas.