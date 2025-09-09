Nuevo puente: comenzaron a construirse los primeros cabezales

La construcción del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con Santa Fe avanza con un nuevo paso clave en la obra. En esta instancia, comenzó el hormigonado de los primeros cabezales, estructuras fundamentales que se colocan sobre las columnas y que permitirán el posterior montaje de las vigas.

Tras la ejecución de pilotes subterráneos y la construcción de las primeras columnas visibles, ahora la obra ingresa en una fase que marcará el inicio de la plataforma del viaducto. Según informaron autoridades provinciales, los cabezales se colocan sobre grupos de tres columnas y cumplen la función de vincularlas para dar estabilidad al tramo.

Cada cabezal será el punto de apoyo para las vigas longitudinales, que serán colocadas en la siguiente fase del proyecto. En total, el puente demandará la instalación de 215 vigas pretensadas, cuya fabricación ya está en marcha en San Agustín y San Luis.

Desde el inicio de la obra, en marzo de este año, ya se ejecutaron 32 pilotes y se hormigonaron tres columnas, según el último informe oficial. Con esta nueva instancia en marcha, la estructura del nuevo puente comienza a ser cada vez más visible para los vecinos de ambas ciudades.

A través de sus redes sociales, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló: “En el comienzo excavamos y construimos los pilotes. Luego levantamos las columnas, y ahora estamos hormigonando los cabezales… Los cabezales unen de a tres columnas y sirven para apoyar las vigas, el próximo paso que daremos en la obra”.