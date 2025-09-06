Interés General — 06.09.2025 —
La Municipalidad abre la inscripción para la segunda edición del programa de formación en Empleos Verdes
Tras la participación de más de 150 vecinos en la primera experiencia, la Municipalidad anunció el inicio de inscripciones para la segunda edición del Programa de Formación en Empleos Verdes, que ofrece capacitación en oficios con salida laboral y mirada sustentable.
La Municipalidad informó que desde el próximo lunes 8 de septiembre quedará habilitada la inscripción para la segunda edición del Programa Municipal de Formación en Empleos Verdes 2025, una propuesta orientada a promover la capacitación laboral con enfoque ambiental.
En la primera edición, realizada durante este año, más de 150 vecinos completaron los talleres y recibieron certificados junto con kits de herramientas para el desarrollo de actividades vinculadas a lo aprendido. Ahora, el Municipio busca dar continuidad al programa con nuevas opciones formativas.
En esta oportunidad, los cursos disponibles son: armado y reparación de bicicletas, huerta y jardinería urbana, reciclaje, marroquinería sustentable, reciclado de pallets e hidroponía. Según se detalló, la propuesta combina clases teóricas y prácticas, con certificación oficial.
Las inscripciones estarán abiertas a través de un formulario online y los cupos se asignarán por orden de inscripción. Las consultas podrán realizarse por WhatsApp al 3425 13-9396, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.
Desde el Municipio destacaron que el programa busca generar oportunidades de formación, impulsar el empleo local y promover el desarrollo sustentable en la ciudad.