La Municipalidad abre la inscripción para la segunda edición del programa de formación en Empleos Verdes

La Municipalidad informó que desde el próximo lunes 8 de septiembre quedará habilitada la inscripción para la segunda edición del Programa Municipal de Formación en Empleos Verdes 2025, una propuesta orientada a promover la capacitación laboral con enfoque ambiental.

En la primera edición, realizada durante este año, más de 150 vecinos completaron los talleres y recibieron certificados junto con kits de herramientas para el desarrollo de actividades vinculadas a lo aprendido. Ahora, el Municipio busca dar continuidad al programa con nuevas opciones formativas.

En esta oportunidad, los cursos disponibles son: armado y reparación de bicicletas, huerta y jardinería urbana, reciclaje, marroquinería sustentable, reciclado de pallets e hidroponía. Según se detalló, la propuesta combina clases teóricas y prácticas, con certificación oficial.

Las inscripciones estarán abiertas a través de un formulario online y los cupos se asignarán por orden de inscripción. Las consultas podrán realizarse por WhatsApp al 3425 13-9396, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.

Desde el Municipio destacaron que el programa busca generar oportunidades de formación, impulsar el empleo local y promover el desarrollo sustentable en la ciudad.