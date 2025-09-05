Trump cambiará el nombre del "Departamento de Defensa" por "Departamento de Guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está preparando para firmar el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa al de Departamento de Guerra.

Esta medida permitiría que el nombre se use como título secundario en la correspondencia oficial, con referencias como "secretario de Guerra", informaron los medios locales.

Se trata de un cambio legal que para que sea de manera completa aún requeriría la aprobación del Congreso.

Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentaron que el renacimiento subraya un "espíritu guerrero" más fuerte.

"La defensa es demasiado defensiva", dijo Trump el mes pasado, añadiendo que "queremos ser defensivos, pero también queremos ser ofensivos si tenemos que serlo, así que me pareció un nombre mejor".

El Departamento de Guerra, creado en 1789, dirigió y supervisó el Ejército de Estados Unidos a través de ambas guerras mundiales antes de ser consolidado en el Departamento de Defensa en 1949.