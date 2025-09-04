Israel rechazó la oferta de alto el fuego de Hamas

Israel rechazó el miércoles la propuesta de Hamás de alcanzar un acuerdo integral de alto el fuego en Gaza para poner fin a la guerra, afirmando que su ejército seguirá preparándose para un gran ataque contra la ciudad de Gaza.

En un comunicado de prensa emitido el miércoles, Hamás reiteró su disposición a alcanzar un “acuerdo integral” según el cual los rehenes israelíes en Gaza serían liberados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos retenidos en Israel.

Según Hamás, el acuerdo también incluiría un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la reapertura de los cruces fronterizos para permitir la entrega de ayuda humanitaria y suministros esenciales, y el inicio de las labores de reconstrucción.

Hamás también expresó su apoyo al establecimiento de una administración nacional independiente compuesta por tecnócratas que asuma la responsabilidad inmediata de gestionar los asuntos civiles de Gaza.

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la declaración de “una maniobra evasiva”.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también rechazó la oferta de Hamás, afirmando que el ejército continúa los preparativos “con toda su fuerza” para tomar la ciudad de Gaza.

Katz advirtió que Hamás “pronto comprenderá que debe elegir entre dos opciones: aceptar las condiciones de Israel para poner fin a la guerra —ante todo, la liberación de todos los rehenes y el desarme— o ver a Gaza reducida al destino de Rafah y Beit Hanún”.

La ofensiva israelí, que dura casi dos años, ha dejado el enclave palestino en ruinas y ha provocado una hambruna generalizada. Según las autoridades sanitarias de Gaza, al menos 63.746 personas han muerto a causa de ataques y disparos israelíes desde octubre de 2023.