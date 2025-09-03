Para Nicaragua la presencia militar de EEUU en el Caribe es "para amedrentar a los gobiernos latinoamericanos"

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó al gobierno de Estados Unidos por el envío de barcos de guerra al mar Caribe, los cuales transportan aviones, helicópteros y cargan cohetes.

"Eso no va para ningún lado, lo hacen para amedrentar a los Gobiernos latinoamericanos, lo hacen para amedrentar a los pueblos y para intentar con ello derrocar Gobiernos", subrayó Ortega.

Además, cuestionó que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tenga fortaleza para controlar el consumo de la droga en su país: "Tiene más capital que nadie, tienen más tecnología que nadie, tienen tantos policías más que nadie, pero ¿por qué entra la droga a los Estados Unidos? Porque allá están grandes narcotraficantes que hacen el negocio y que tienen compradas autoridades", dijo.

De esta forma, el gobierno de Nicaragua rechazó los argumentos de Estados Unidos sobre el despliegue militar estadounidense en la región del Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

"Que empiecen por casa ellos para poner orden en los Estados Unidos, que controlen los pasos aduaneros, terrestres, los puertos, que controlen los aeropuertos. Tienen suficientes medios para hacer ese control", manifestó el mandatario y subrayó que Nicaragua rechaza todas las formas de injerencias y promueve la paz y estabilidad en la región Latinoamérica.

El copresidente Ortega habló de este tema durante su discurso en el acto del 46º aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua.