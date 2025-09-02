Arranca una etapa clave en el juicio contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Con tobillera electrónica y bajo prisión domiciliaria y vigilancia permanente por riesgo de fuga, Jair Bolsonaro espera el inminente e histórico fallo de la justicia en una causa por golpismo que podría condenarlo hasta 40 años de cárcel.

La primera sala de la Corte Suprema de Brasil se reunirá desde el martes en sesiones extraordinarias para deliberar y emitir su sentencia en un caso que mantiene en vilo a la política brasileña y que tensó las difíciles relaciones bilaterales entre el presidente Luiz Lula da Silva y su par estadounidense, Donald Trump.

El órgano colegiado, de cinco miembros y tendencia progresista, tiene plazo hasta el viernes 12 para emitir su fallo.

Una eventual y larga condena contra el expresidente, que ya está inhabilitado en otra causa hasta 2030, impactaría de lleno en el escenario político brasileño a poco más de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2026 y allanaría el camino a una eventual reelección de Lula.

Además, una sentencia desfavorable podría agravar la disputa con Trump, que impuso aranceles de hasta el 50% a productos brasileños para presionar por el fin de lo que llamó una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

“Internamente la tensión (con EE.UU.) también beneficia a Lula”, dijo el analista brasileño Fernando Guarnieri, de la Universidad de San Pablo.

De qué se acusa a Jair Bolsonaro

Bolsonaro, de 70 años, está acusado junto a siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros y militares, por graves delitos. La justicia lo procesó por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

Además, lo acusó de autorizar un plan bautizado “Puñal Verde y Amarillo” (los colores de la bandera brasileña) para asesinar a Lula y al juez del máximo tribunal, Alexandre de Moraes, sus dos grandes enemigos públicos.

De ser hallado culpable, la sumatoria de las penas de los distintos cargos que enfrenta podría sumar una condena de hasta 40 años de prisión. Bolsonaro sostiene su inocencia.

En concreto se lo acusa de impulsar un golpe cívico-militar para evitar la asunción de Lula tras el triunfo del actual presidente de izquierda en las elecciones de fines de 2022.

El plan derivó en la intentona golpista del 8 de enero de 2023 cuando cientos de manifestantes bolsonaristas tomaron por asalto las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en una de las páginas más oscuras de la historia reciente del país tras la recuperación democrática de 1985.

Hoy Bolsonaro aguarda el fallo en su domicilio de Brasilia, donde cumple arresto domiciliario bajo severa vigilancia policial y con tobillera electrónica por riesgo de fuga, según determinó la justicia.