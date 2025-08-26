Venezuela desplegará 15.000 efectivos en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico

El gobierno de Venezuela desplegará 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia, en el marco de una operación que, según declaró el presidente Nicolás Maduro, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región binacional.

"Van a ir 15.000 hombres y mujeres bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar toda la zona binacional", aseguró Maduro durante su programa de televisión semanal. En ese contexto, afirmó que "Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico" y reiteró que en su país no hay ni cultivos de coca ni producción de cocaína.

El anuncio ocurre en un clima de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que en los últimos días acusó al propio Maduro y a funcionarios cercanos, como Diosdado Cabello, de integrar una supuesta organización criminal conocida como el Cartel de los Soles.

Washington ofreció recompensas de 50 y 25 millones de dólares, respectivamente, por información que lleve a la captura de ambos. A su vez, anunció que tres destructores lanzamisiles estadounidenses serán posicionados en aguas internacionales cercanas a Venezuela, como parte de sus operaciones contra el narcotráfico internacional.

Desde Caracas, el propio Diosdado Cabello respondió con críticas: "¿Por qué no despliegan aquí sus flotas, sus aviones para luchar contra el 87 por ciento de la droga que sale de Colombia?", cuestionó, señalando el Océano Pacífico y citando cifras de Naciones Unidas. "Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narcobandas en todos los frentes", añadió.

Según datos difundidos por el gobierno venezolano, en lo que va del año se han decomisado 52,7 toneladas de drogas, lo que representaría entre el 70 y el 80 por ciento del total que se trafica por su territorio.

Maduro también aseguró que su gobierno mantiene comunicación con las autoridades colombianas respecto a esta nueva operación en la frontera, aunque desde Bogotá aún no hubo una reacción oficial.

