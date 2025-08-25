Nuevo ataque aéreo de Israel contra Yemen: dos muertos y 35 heridos

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas a raíz de un ataque aéreo llevado a cabo por Israel con 14 aviones de combate contra diversos lugares de Saná, capital de Yemen, indicaron autoridades de salud de este país dirigido por los hutíes.

En una declaración, el grupo hutí acusó a Israel de "agresión brutal" contra instalaciones civiles y responsabilizó tanto a Israel como a Estados Unidos de lo que describió como un "crimen atroz".

Las víctimas se registraron en la Estación de una Compañía Petrolera, una gasolinera operada por la Compañía Petrolera Yemení, controlada por los hutíes, uno de los varios sitios atacados en la ciudad.

Los médicos advirtieron que el número de muertos podría aumentar porque más víctimas están siendo trasladadas a hospitales.

Los bomberos estaban trabajando para extinguir los incendios provocados por los ataques en el sur y el oeste de Saná, dijo la autoridad de defensa civil yemení en un comunicado.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó en un comunicado que se llevó a cabo un ataque aéreo en Yemen.

El ejército dijo que los sitios incluyeron al palacio presidencial, las plantas de energía de Asar e Hizaz y una instalación de almacenamiento de combustible que, dijo, estaban siendo utilizados para actividades militares.

El canal estatal israelí Kan TV informó que 14 aviones de combate participaron en el ataque y que arrojaron alrededor de 40 bombas en la zona.

La ofensiva aérea ocurrió dos días después de que los hutíes de Yemen dispararan un misil balístico hipersónico contra Tel Aviv, el cual dañó viviendas con la metralla pero no causó muertes.

Los hutíes, que controlan gran parte del norte de Yemen, incluyendo Saná y el puerto de Hudayda, han lanzado diversos ataques contra Israel desde noviembre de 2023 para apoyar a los palestinos en Gaza. Israel ha emprendido ataques aéreos de represalia contra territorio controlado por los hutíes.