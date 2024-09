La dirigencia de Colón echó a Rodolfo De Paoli

Colón se quedó sin entrenador: la dirigencia decidió despedir a Rodolfo De Paoli, quien dirigió al equipo en apenas seis partidos desde que asumió hace poco más de un mes.

Los directivos despidieron al DT luego de la dolorosa derrota contra Brown de Adrogué, en condición de local, por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional: el Sabalero sigue en la zona de Reducido, pero al límite de quedarse afuera.

De esta manera, se terminó el ciclo de De Paoli en Colón, tras apenas seis partidos: fueron cuatro derrotas (Gimnasia y Tiro de Salta, Nueva Chicago, Temperley y Brown) y dos victorias (contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Morón).

El descargo de De Paoli

Rodolfo De Paoli rompió el silencio poco después de ser despedido.“Los directivos dijeron que hay que descomprimir”, expresó en una entrevista con Sol Play (95.1). Y agregó:“Tanto pegan, que las balas le entran a los dirigentes”.

En ese sentido, aseguró que estaban “resolviendo temas muy profundos" y que "por eso da bronca que un proceso de tan pocos días termine tan rápido”. “Es irrespetuoso debatir cosas que no tienen sentido. Esto es como cuestionar una película. En 35 fechas se van dos técnicos que lograron ascender equipos a Primera”. Y afirmó: “Me duele que no me dejen despedirme de los jugadores”.

"Y si los ciclos son de 5 partidos y 38 días, y no son de 5 derrotas en fila, me parece que realmente el árbol está tapando el bosque", sentenció De Paoli.