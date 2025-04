“Manchita”, el perro que fue brutalmente asesinado en San Martín al 3700

La noche del sábado terminó en tragedia para Gustavo y su familia. Repentinamente un vecino les avisó que su perro, “Manchita”, había recibido un disparo. El animal estaba tirado en la vereda, sin poder moverse.

"Nos acercamos y efectivamente estaba tirado ahí. Pensamos que había sido un intento de robo", relató Gustavo a Nova al Día. Sin embargo, gracias a un sistema de cámaras de seguridad instalado recientemente, descubrieron que el autor del disparo había sido su propio vecino.

"Para mí fue premeditado. Sabía que no había nadie en la calle. Se arrima a dos metros, y le da un tiro. El perro estaba echado, durmiendo", lamentó con impotencia. Según adeguró el hombre, en el video se ve con claridad que “Manchita” no atacó ni ladró, lo que hace aún más doloroso el desenlace.

Gustavo recordó que en otra ocasión el vecino le había manifestado molestias por los ladridos del perro, aunque aseguró que siempre lo hacía entrar por las noches. "Ese día se me había escapado, pero no estaba haciendo nada. No molestaba. No mordía. Era un perro buenito, lo conocen todos en el barrio".

La policía actuó con rapidez y, tras la negativa inicial del sospechoso de abrir la puerta, se ordenó un allanamiento. En la vivienda hallaron un revólver calibre 32 largo, con cartuchos intactos y uno percutado. El hombre fue detenido por tenencia ilegítima de arma de fuego.

“Manchita” había llegado solo, un día cualquiera, cuando Gustavo empezaba a construir su casa. Desde entonces se volvió parte de la familia. “El perrito se me apareció y se quedó. Era amigo de todos. No merecía ese final”, dijo.