Jannik Sinner aplastó a Taylor Fritz y se convirtió en el primer italiano en ganar el US Open

Jannik Sinner, número uno del Ranking ATP, se quedó con el título en el US Open luego de vencer en la final a Taylor Fritz (12º). El italiano se impuso al local por 6-3, 6-4 y 7-5, en dos horas y 16 minutos, y se consagró en el último Grand Slam del año. El tenista de 23 años está en el ojo de la tormenta tras el escándalo de dopaje en torno a su figura, pero logró abstraerse de la polémica para sentarse en el trono.

En el primer set, Sinner empezó con una ventaja inicial de 2-0, aunque fue breve debido a un resurgimiento por parte del jugador local. Fritz logró llevar la cuenta a 2-3, pero Sinner se recuperó y cerró el set en 6-3 mediante una sólida actuación.

Durante el segundo set, los errores no forzados de Fritz facilitaron que Sinner tomara la delantera nuevamente, cerrando esta parte del partido con un 6-4 a su favor. Las repetidas fallas del estadounidense permitieron al joven de 23 años demostrar supremacía en el inicio de la final.

Mientras transcurría el tercer set, ambos jugadores mostraron su mejor rendimiento. Aunque empezaron equilibrados hasta el 3-3, Fritz logró afianzarse y llevaron el juego a un empate en 5-5. Este equilibrio, sin embargo, no mantuvo a Fritz fuera de peligros; finalmente el público local apoyó al estadounidense, quien a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar que Sinner asegurara el tiebreak y se llevara el título.

Taylor Fritz luchó intensamente pero no fue capaz de revertir los errores que marcaron los sets anteriores, en especial en el segundo set, donde su desempeño disminuyó considerablemente. En última instancia, la consistencia y la tenacidad de Jannik Sinner en los momentos críticos le colocaron en posición de desafiar la superioridad de Fritz.

Fue la segunda coronación en Major para Sinner, quien ya se apoderó de 16 títulos (y perdió 4 definiciones), entre los que se destacan el obtenido este año en el Australian Open luego de superar al ruso Daniil Medvédev.

Pese al marco de controversia que lo encierra a causa del doping positivo sin sanción, dentro de las canchas el italiano vive un 2024 soñado lo vio ganar hasta acá cinco copas, incluyendo también los Masters 1000 de Miami y Cincinnati, sin sucumbir en ninguna de las definiciones que disputó.

“Es un honor ganar en este tipo de escenarios. Espero poder hacerlo muchas veces”, dijo Sinner. “Es título en mi carrera significa mucho. La última etapa de mi carrera no fue fácil. Me encanta el tenis, práctico mucho para este tipo de etapas, pero fuera de la cancha hay vida”, agregó.

Luego se acordó de un ser querido y se emocionó: “Quiero dedicar este triunfo a mi tía, que no está bien de salud y no sé cuánto tiempo más la podremos tener. Si hay algo que quisiera desear es que se mejore en salud”, dijo el italiano, que ganó 3,6 millones de dólares por levantar la copa en Flushing Meadows que le fue entregada por la leyenda estadounidense Andre Agassi, ex número uno del mundo.

En tanto que Fritz no pudo plasmar su primera corona en un torneo de esta índole y no pudo cortar una racha de 21 años sin estadounidenses campeones en eventos Majors. “Hemos penado mucho por un título, lamento haberlos fallado. Pero voy a intentar hacerlo bien la próxima vez”, dijo el norteamericano que igual fue aplaudido por todo el Estadio Arthur Ashe, con más de 22 mil espectadores presentes.

Cabe recordar que desde 2009 un tenista no europeo no ganar el US Open. El último fue el argentino Juan Martín del Potro.