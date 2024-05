España reconocerá el Estado de Palestina el 28 de mayo: “Somos un pueblo pacifista y Netanyahu no tiene un plan de paz”

España reconocerá el Estado de Palestina el 28 de mayo. Pedro Sánchez se ha implicado en primera persona en el liderazgo de esta solución, después de llevar a cabo una gira internacional para sumar a la causa a más líderes, y mantiene un mensaje de condena a Hamás por los ataques terroristas del 7 de octubre, pero también a lo que considera una respuesta desproporcionada de Israel. Esta decisión, ha explicado, ha sido consensuada entre los dos socios del Gobierno y se basa en el “sentir mayoritario de los ciudadanos españoles”.

En su comparecencia en el Congreso, el líder del Ejecutivo ha dado las razones para plasmar el próximo martes en el Consejo de Ministros esta decisión de corte histórica, coordinada con Irlanda y Noruega, además de los 143 países de las Naciones Unidas que ya lo han hecho. “Somos un pueblo pacifista y respetuoso con la Carta de las Naciones Unidas”, ha comenzado. “Si algo tengo claro es que Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina”, ha señalado Sánchez para concretar que el próximo 28 de mayo, España aprobará el reconocimiento al Estado palestino.

“El reconocimiento no es el final. Es sólo el principio, y vamos a seguir presionando a la comunidad internacional”, ha augurado. Asimismo, el presidente del Gobierno ha anunciado que España acogerá a una treintena de niños y niñas gazatíes que han sido diagnosticados con cáncer o sufren traumatismos severos para ofrecerles un tratamiento seguro en nuestro país.

Fue en noviembre, en un viaje oficial, cuando Sánchez expresó ante Benjamín Netanyahu su preocupación por “la muerte de civiles inocentes”. Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno ha confirmado la fecha del reconocimiento de Palestina, coordinada con otras naciones en la misma línea. En los últimos días, Felipe VI se ha sumado a este discurso: “Sin una solución política no será posible parar este ciclo de violencia. (...) La tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la humanidad”.

“Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza y dejar muy claro que por muchos muros que se levantan, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones y en la legalidad internacional”, ha apelado Sánchez.

El Gobierno está convencido de que “la única solución posible” para el conflicto en Oriente Medio es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. Por ello, España va a hacer ese reconocimiento por tres razones: por paz, por justicia y por coherencia. Sánchez ha anunciado la medida después de informar al rey, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres; y a los presidentes del Consejo y la Comisión europeos, Charles Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente.

El presidente del Ejecutivo espera que esta decisión anime a más países a seguir el mismo camino porque cree que cuantos más lo hagan, “más fuerza tendremos para imponer un alto el fuego, para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamás, para relanzar el proceso político que pueda conducir a un acuerdo de paz entre las partes”. Además, ha subrayado la necesidad de que “las dos partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones con la misma legitimidad”.

El reconocimiento de Palestina “no es contra Israel”

Ante las críticas del Gobierno israelí y la derecha española, Sánchez ha querido dejar claro que “este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que respetamos y apreciamos y cuyo reconocimiento”, ha señalado, ha defendido ante los líderes de los países árabes que aún no lo hacen. “Y mucho menos es un reconocimiento contra los judíos, un pueblo admirable cuya identidad está íntimamente ligada a la historia y a la cultura de España”, ha aclarado.

Esta acción tampoco es “a favor de Hamás”, tal como esgrimen los “propagandistas” del Gobierno israelí y “también diputados del Partido Popular y de Vox, en un intento vergonzoso de sacar tajada política de este asunto”. Y no lo es porque la organización terrorista es la primera “interesada en que no exista la solución de los dos estados”, pues quiere destruir Israel y acabar con la Autoridad Palestina.

“Este reconocimiento no es contra nadie, es en favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, es a favor de la solución de los dos estados, es a favor del Derecho Internacional, de quienes quieren que el mundo no se rija por la voluntad del más fuerte”. ha abundado. “Es un acto de paz, de justicia y de coherencia”, ha remachado.

Sánchez ha avanzado que la decisión “seguramente no agradará” a algunos líderes israelíes, vaticinado que “tenga consecuencias”. “Estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, sino en defender los intereses y los valores propios de forma pacífica y es lo que estamos haciendo hoy”, ha explicado para presumir de este importante paso dado por el Gobierno de Sánchez.

Cabe recordar que España reconocerá el Estado palestino diez años después de que el Congreso aprobara una resolución en esta dirección con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP.