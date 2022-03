Qüesta recibió al Defensor del Pueblo de Santa Fe

Este lunes por la mañana la intendenta Daniela Qüesta recibió al Defensor del Pueblo Jorge Henn y visitaron el Centro Municipal de atención ciudadana de nuestra ciudad. En ese sentido, los funcionarios coincidieron en el objetivo de fortalecer la presencia de la Defensoría del Pueblo en Santo Tomé.

Tras el encuentro, la mandataria local expresó: "Nosotros tenemos institucionalmente mucho vínculo con la Defensoría y hace un tiempo veníamos charlando con el Dr. Henn la necesidad de generar esta visita, para que ellos vean el espacio físico de lo que es nuestra oficina de atención ciudadana". Al respecto, indicó que el lugar va a "ampliar los espacios de cercanía con el vecino" y subrayó que a través del mismo "podrán ejercer sus derechos".

Por otro lado, recordó que en el mandato de Fabián Palo Oliver como intendente "pensamos como equipo, generar el espacio de Defensa al Consumidor y lo hicimos a través de un convenio con Adelco y eso se fue transformando en una oficina propia".

"Lo que hicimos ahora es ver cuál era el salto cualitativo que nos faltaba, la mediación es un aspecto donde mucho se resuelve ante la mediación formal y a través de la gestión amigable", resaltó.

Por último, sostuvo que "con la defensoría tenemos convenio y venimos trabajando". "La última vez que tuvimos una charla, Jorge me decía que hay tanto que se puede sumar y, contar con la presencia de él nos parece importante en esto de cuidar la cercanía, para que el vecino sepa dónde recurrir cuando tiene un problema", concluyó.

"Queremos levantarle el perfil a la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Santo Tomé"

El defensor del Pueblo, Jorge Henn indicó que "la Defensoría del Pueblo es una herramienta que tiene cualquier ciudadano y ciudadana de la provincia de Santa Fe para poder canalizar una queja e interponer un reclamo de todo tipo que tenga que ver con la provincia".

En esa línea subrayó que, si bien Santo Tomé queda relativamente cerca de la toma de acciones, "a veces lo que es cerca no es tan cerca". Y añadió: "Hay cuestiones culturales y de identidad, además hay dificultades de gestión por parte de la provincia. Una Defensoría tiene su razón de ser porque los intereses de la provincia y del gobierno, no siempre son los intereses de la gente. Por supuesto que los intereses del estado son más cercanos que los intereses del mercado".

"Pero por ejemplo, si estamos discutiendo un aumento tarifario, no va a haber razones de estado que justifiquen ese aumento tarifario -por los aumentos de los insumos en dólares, etc-, si todo eso se traslada a un precio, a una tarifa que el ciudadano no puede tratar, la visión de la Defensoría se agota en ese lugar. Es tuitiva y sesgada, tiene un mandato legal que es proteger a las y los ciudadanos", detalló..

Asimismo, le agradeció a la intendenta y a María Claudia Bonello -titular de la Oficina de Defensa del Consumidor- por el trabajo realizado. "Buscamos aumentar aún más el perfil. Decirle a los y las santotomesinas que existe la defensoría del pueblo, que cualquiera puede acceder a ella frente a reclamos que tienen que ver con el estado, mediaciones, salud, ambiente, personas con discapacidad, un centro de atención a la víctima con un abordaje multidisciplinario basado en restaurar ese daño que la víctima ha sufrido; órganos de revisión de salud mental; la Defensoría de niños, niñas y adolescente frente a una vulneración de derechos", resaltó.

"Nosotros queremos levantarle el perfil a la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Santo Tomé", finalizó.