Protesta de vecinos de la Comisaría 12 por la superpoblación de presos

Los vecinos de la Comisaría 12 se manifestaron esta tarde frente a la dependencia policial, con el objetivo de expresar la preocupación que genera la superpoblación de presos. Según denunciaron, actualmente en el módulo de detención habría unos 46 delincuentes alojados, cuando ese espacio tiene capacidad para 16 personas.

El fin de semana volvieron a producirse incidentes entre los internos y la gran preocupación principal de los habitantes de ese barrio es que pueda ocurrir un incidente de gravedad. “Necesitamos una respuesta, el gobierno provincial no nos recibe. No es justo cómo estamos viviendo”, afirmó Sonia Caballero, al hablar con los medios, en representación del resto de los vecinos

“En este momento debe haber 46 presos más o menos. Es una mini cárcel”, aseguró la mujer. Y agregó: “En cualquier momento van a originar un incendio más importante, les van a tener que abrir las rejas y se van a escapar. Y lo primero que hacen es meterse en alguna de las casas, porque ya ha pasado”.

Consultado por la relación de los vecinos con la Comisaría, la muer aseguró que “los policías de acá no tienen nada que ver, esto es de la Séptima Zona de Inspección. Los policías cumplen con su tarea y a veces no les queda otra que actuar cuando pasan cosas, pero no tienen nada que ver”.

Al referirse al rol del Ministerio de Seguridad Provincial, la vecina afirmó: “Parece que están esperando que pase algo grave para actuar, como pasa con todo. Que lleven a los presos a una cárcel, no tienen que estar acá.”

Situación “inhumana”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Martín Giménez, acompañó a los vecinos en el reclamo, junto a la directora de Seguridad Ciudadana, Virginia Monzón.

Durante la protesta, Giménez les dijo a los vecinos que hay un compromiso del gobierno provincial de retirar 10 detenidos el próximo viernes, y luego seguirían con traslados en etapas, hasta que queden 16 personas.

Si esto se concreta en el corto plazo, “sería la solución al problema del exceso detenidos en la Comisaría. Pero si esto es un solo traslado, en forma aislada, no serviría de nada”, manifestó Giménez.

“Los vecinos quieren vivir en paz, poder estar tranquilos en su barrio. Nosotros le venimos diciendo desde diciembre al ministro que esta dependencia no puede tener esta cantidad de detenidos, que esta situación es alarmante y lesiona la seguridad del barrio”, afirmó a continuación.

En el mismo sentido, el secretario de Gobierno consideró: “No podemos elegir entre políticas de seguridad y la sobrepoblación de la Comisaría 12. Nosotros necesitamos procedimientos, que se pueda dar seguridad a la ciudad, que se pueda detener a quien se tenga que detener y que el vecino pueda gozar de su barrio, en tranquilidad, sin tener esta superpoblación”.

“Hay un perjuicio evidente, principalmente al barrio de la Comisaría 12, pero también para el pueblo de Santo Tomé. Lo que pasó el sábado era previsible, igual que lo que pasó en la Subcomisaría 16, donde tenemos un antecedente gravísimo”, añadió.

Finalmente, el funcionario municipal sostuvo que la situación “es inhumana para la gente del barrio, para los agentes policiales y hasta para los propios reclusos”.

