La previa del SantotoRock: una presentación cargada de música, identidad y proyección

Con un clima de celebración, se llevó a cabo la presentación oficial del festival SantotoRock – La unión de las tribus, cuya nueva edición se desarrollará el próximo sábado 17 de mayo en el playón del camping municipal.

El encuentro tuvo lugar en Creo, Birra y Arte, con la participación de bandas locales, medios de comunicación y público en general. Hubo músicaen vivo y un ambiente festivo que anticipa lo que será una jornada especial para la escena cultural santotomesina.

Durante la conferencia de prensa, el director de Cultura de la Municipalidad, Enrique Mailier, subrayó el valor simbólico y colectivo del festival: “El Santoto Rock tiene que ver con un sentimiento, con una mística que ha estado dormida durante mucho tiempo y que explotó a partir de su reedición. Ha sido como un gigante dormido, un gigante que nosotros queremos hacer caminar”.

El funcionario también destacó el rol de los artistas locales y el potencial del festival para trascender fronteras: “Ojalá pueda seguir creciendo y convertirnos en una referencia, no solamente a nivel local y regional, sino también a nivel nacional. Estamos en condiciones de soñar en grande”.

Voces del escenario

Durante la jornada también tomaron la palabra integrantes de las bandas que participarán del festival. En ese marco, Rodolfo "Mono" Boutet y Rodo Mena, de la banda MuBlack, destacaron el valor de la inversión en cultura, en un contexto nacional donde muchas veces se cuestiona el financiamiento estatal del arte.

“El arte se tiene que promover de cualquier forma”, afirmó Boutet. “Los artistas estamos a veces conteniendo todo lo que queremos largar y no tenemos espacio. Entonces hay que ayudar también”, remarcó, al tiempo que destacó la importancia de brindar oportunidades a las nuevas generaciones.

El evento de este sábado convocó a una gran cantidad de público. (Foto: STD)

Por su parte, Mena fue enfático: “Hace más de 30 años que estamos con El Mono. Si no tuviéramos esta oportunidad del Estado, seguramente no podríamos tocar. Es fundamental que el Estado promueva aquello que es amateur, que no da ganancias”.

Los músicos coincidieron en que la continuidad del Santoto Rock debe pensarse como una política cultural a largo plazo: “Después de nosotros que siga por 30, 40, 50 años más. Sin el Estado, es imposible”.

Lo que se viene

La nueva edición del SantotoRock se realizará el sábado 17 de mayo a partir de las 18:00 en el playón del camping municipal. La propuesta incluirá demos de skate, freestyle, graffitis, DJ's, puestos de artesanías y buffet. Desde las 20:00 se presentarán en vivo las bandas Lillos de Mapa, Cortamambo, MuBlack y Matt Hungo y la Hot Band.

El evento será con entrada libre y gratuita, y busca consolidarse como un espacio de expresión, encuentro y proyección artística para toda la comunidad.