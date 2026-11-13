Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol confirmó que el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal de la final de la Copa Sudamericana que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El juez estará acompañado por un equipo integrado por árbitros de Uruguay y Paraguay.

Los asistentes de campo serán sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas, mientras que el VAR estará a cargo de Antonio García. El equipo de videoarbitraje se completará con los paraguayos Ulises Mereles como AVAR1 y los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González como AVAR2 y AVAR3, respectivamente. Por su parte, Juan Benítez será el cuarto árbitro y Milcíades Saldívar, el quinto.

Matonte tiene 38 años, es oriundo de Montevideo y cuenta con una trayectoria internacional que incluye participaciones en las eliminatorias sudamericanas, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América 2024. También estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió el encuentro en el que Croacia venció 4-1 a Canadá por la fase de grupos.

El uruguayo ya tiene antecedentes en definiciones continentales: fue designado para dirigir la final de la Copa Sudamericana 2021, en la que Athletico Paranaense derrotó a Bragantino.

Los antecedentes con Boca y Atlético Mineiro

En cuanto a sus registros con los equipos que protagonizarán la final, Matonte dirigió a Boca en nueve oportunidades, con un balance de cinco victorias, tres empates y una derrota. La única caída fue ante Corinthians, por 2-0, en la Copa Libertadores 2022.

Sus dos antecedentes más recientes con el Xeneize corresponden a esta edición de la Sudamericana: estuvo al frente del triunfo 1-0 ante O'Higgins en la Bombonera, por el repechaje, y de la goleada 4-0 frente a Recoleta en Asunción, por la revancha de los octavos de final.

Del otro lado, solo registra un antecedente con Atlético Mineiro: fue en la Copa Libertadores 2023, cuando el conjunto brasileño venció 2-0 a Alianza Lima en la fase de grupos. En esta edición de la Sudamericana no dirigió ninguno de los partidos del equipo de Belo Horizonte.

La designación de Matonte suma así un árbitro con experiencia en competencias internacionales y en instancias decisivas del fútbol sudamericano para una final que tendrá como protagonistas a dos equipos de peso del continente.