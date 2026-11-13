Los salarios registrados aumentaron 1,9% en septiembre y empataron con la inflación

Los ingresos de los trabajadores registrados subieron 1,9% en septiembre, en línea con la inflación del mismo mes. Sin embargo, la comparación interanual muestra que todavía quedaron por detrás de los precios, con un incremento del 31,2% frente al 33,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios registrados acumularon una mejora del 23,8% entre enero y septiembre, apenas por encima de la inflación del período, que fue del 23,6%. El dato de septiembre también marcó una desaceleración respecto de agosto, cuando el aumento había sido del 2,8%.

El economista Tomás Amerio, de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que los ingresos de los trabajadores formales continúan rezagados frente a los precios en la comparación anual. En ese sentido, consideró que los datos reflejan una recuperación incompleta del poder adquisitivo.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la evolución de los ingresos previsionales y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A través de sus redes sociales, afirmó que las jubilaciones registraron un crecimiento real del 13,9% entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, mientras que el monto de la AUH aumentó un 109,4% en el mismo período.

El índice general y las diferencias entre sectores

Al considerar el conjunto de los salarios, incluidos los trabajadores no registrados, el índice general del INDEC mostró una suba del 1,3% en septiembre, por debajo de la inflación mensual, que fue del 1,9%. En la comparación interanual, en cambio, acumuló un incremento del 34,3%, mientras que desde diciembre del año anterior registró una mejora del 26,7%.

El resultado de septiembre interrumpió una racha de cinco meses de aumentos por encima de la inflación. Según el análisis de Amerio, la caída del indicador estuvo vinculada principalmente al desempeño de los ingresos del sector privado no registrado, que tuvieron una variación negativa.

Al desagregar los datos por actividad, el salario privado registrado aumentó 1,9%, en línea con el IPC. En cambio, los ingresos del sector público avanzaron un 1,8%, mientras que los del sector privado no registrado retrocedieron un 0,8%.

Dentro del empleo público también hubo diferencias: los salarios del sector nacional subieron 3,5% en septiembre y acumularon un aumento interanual del 29%. En el ámbito provincial, la mejora mensual fue del 1,3% y la variación interanual llegó al 30,2%.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los salarios públicos nacionales aumentaron un 24,6%, mientras que los provinciales tuvieron una suba del 24,8%.

Finalmente, Amerio advirtió que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, podría afectar la evolución del poder adquisitivo si los próximos ajustes salariales no acompañan esa variación. Según planteó, las mejoras registradas hasta septiembre podrían perder parte de su efecto frente a la aceleración de los precios.