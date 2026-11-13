La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumula un 26,3% en el año

La suba de precios en la provincia de Santa Fe alcanzó el 2,2% durante octubre, de acuerdo con el último informe difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El registro se ubicó en el mismo nivel que la medición nacional y mostró una aceleración respecto del mes anterior.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses de 2026 llegó al 26,3%, mientras que la variación interanual —que contempla los últimos 12 meses— se ubicó en el 32,6%.

Al analizar el comportamiento por rubros, el mayor incremento se registró en Esparcimiento, con una suba del 4%. Le siguieron Vivienda y servicios básicos, que aumentó un 3,1%.

Por debajo de esos valores se ubicaron Educación, con un incremento del 2,2%, y tanto Alimentos y bebidas no alcohólicas como Atención médica, que registraron subas del 2% en octubre.