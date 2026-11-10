Mity Reutemann: el Código de Ordenamiento Urbano podría aprobarse este año y "los debates ya existieron"

La presidenta del Concejo Municipal, Mity Reutemann, consideró que el nuevo Código de Ordenamiento Urbano podría aprobarse antes de fin de año y sostuvo que las instancias de debate público ya tuvieron lugar durante la elaboración del proyecto. "Sí, pienso que puede salir", respondió al ser consultada sobre la posibilidad de sancionar la ordenanza durante 2026. Respecto de la participación ciudadana, afirmó: "Ya eso existió, lo de los debates y demás".

En una entrevista con el programa Cómo seguimos, por radio Nova 97.5, Reutemann anunció que este jueves está prevista una reunión con el secretario de Obras Públicas del Municipio y referentes de la comisión redactora, quienes concurrirán al cuerpo legislativo para responder las dudas de los concejales sobre la iniciativa que busca reemplazar el Plan Director vigente desde 1979.

La titular del Concejo recordó que la elaboración del proyecto demandó más de dos años de trabajo y señaló que, por su alcance, fue derivado a las cuatro comisiones legislativas. "Creemos que en corto tiempo las comisiones van a poder expedirse", expresó.

Al referirse a la posibilidad de abrir nuevas instancias de participación, Reutemann sostuvo que durante el proceso previo los concejales fueron invitados a realizar aportes y que los vecinos también pudieron expresar sus opiniones en los encuentros realizados en la Vieja Usina. No obstante, ante la consulta sobre si descartaba nuevos debates, aclaró: "No, no te estoy diciendo que no va a pasar". Según explicó, esas instancias podrán concretarse "en la medida en que los concejales lo crean conveniente".

La presidenta del cuerpo también reconoció que la extensión y complejidad de la iniciativa exigen un análisis detallado. "Es algo para estudiarlo de manera concienzuda e intensa", afirmó sobre el proyecto, que supera las 70 páginas y contiene ocho capítulos. En ese marco, mencionó la zonificación, los usos del suelo, las áreas protegidas, el Banco Municipal de Suelo y las directrices metropolitanas como algunos de los aspectos que deberán examinar los ediles.

Sobre la normativa actualmente vigente, Reutemann cuestionó la cantidad de excepciones que se fueron autorizando a lo largo de los años. "Hasta ahora estuvimos sosteniendo un plan de casi 50 años por el cual se excepcionaba prácticamente todo", sostuvo. A su entender, el nuevo Código debería establecer una planificación de largo plazo, con la posibilidad de introducir modificaciones a medida que resulte necesario.

Finalmente, al ser consultada sobre si el Ejecutivo había solicitado acelerar la aprobación, aclaró que no le habían transmitido una urgencia específica. De todos modos, manifestó su intención de que el tratamiento no se prolongue excesivamente: "No te digo que salga de manera inmediata, pero sí que se apruebe como corresponde y tampoco a tan larga, porque la idea es empezar a implementar".

El proyecto continúa en estudio en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas y Gobierno, Salud y Medio Ambiente, y Educación y Cultura. Su eventual aprobación dependerá del tratamiento legislativo y de los acuerdos que se alcancen en el Concejo Municipal.