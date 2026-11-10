La ONU cerró sus sesiones sin tratar el pedido de Cristina Kirchner para recuperar sus derechos políticos

La posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir en elecciones en 2027 sumó un nuevo obstáculo. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cerró su último período de sesiones en Ginebra sin tratar el planteo presentado por la defensa de la expresidenta para recuperar sus derechos políticos y suspender los efectos de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad.

El organismo concluyó sus deliberaciones sin emitir una resolución pública sobre el reclamo. La próxima convocatoria está prevista para marzo de 2027, por lo que la definición sobre el pedido de la exmandataria quedó, al menos por ahora, sin una fecha concreta.

La presentación ante Naciones Unidas es uno de los principales ejes de la estrategia judicial y política de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 y tiene una condena firme a seis años de prisión. Sus abogados, Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim, denunciaron presuntas vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de la sentencia. Entre los puntos centrales del planteo figura la posibilidad de dejar sin efecto, de manera provisoria, la inhabilitación electoral.

Desde el entorno de la expresidenta todavía mantienen la expectativa de que el Comité pueda pronunciarse antes de marzo, debido al carácter urgente de las medidas solicitadas. Sin embargo, el tratamiento de las comunicaciones individuales suele extenderse durante años por la cantidad de expedientes pendientes. En su última sesión, el organismo resolvió distintos casos y postergó otros por falta de tiempo, aunque no difundió un detalle público de las presentaciones que quedaron sin analizar.

La demora también tiene implicancias en la interna del peronismo. Una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2027 forma parte de la discusión sobre el liderazgo opositor y se cruza con las aspiraciones presidenciales del gobernador bonaerense Axel Kicillof, otra de las figuras con proyección dentro del espacio. En ese contexto, una respuesta favorable de Naciones Unidas podría representar un respaldo importante para las pretensiones electorales de la exmandataria.

Como antecedente, la defensa tomó el caso del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuando en 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó a Brasil que garantizara su participación en las elecciones mientras se revisaba su condena. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral de ese país rechazó finalmente su candidatura.

De todos modos, el Comité no funciona como una instancia judicial de apelación ni tiene facultades para anular directamente las sentencias dictadas por los tribunales argentinos. Una eventual decisión favorable a las medidas cautelares requeriría una respuesta posterior de las autoridades nacionales para modificar los efectos de la condena.

Por ahora, la falta de tratamiento del reclamo prolonga la incertidumbre sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner recupere sus derechos políticos y pueda presentarse en las elecciones de 2027. Su estrategia internacional queda así supeditada a los tiempos de un organismo que todavía no se pronunció sobre el fondo de la presentación.