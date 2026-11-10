Martes 10 de noviembre de 2026

Nacionales — 10.11.2026 —

Jorge Macri justificó la carpa VIP durante la visita del Papa, pero admitió que hubo excesos

"Las medialunas y los budines estuvieron de más", dijo el jefe de Gobierno porteño al referirse al espacio exclusivo que generó críticas por sus comodidades y atención gastronómica. Marcela Pagano también salió al cruce.

Jorge Macri quedó en el centro de la polémica por la carpa VIP que se montó durante la visita del Papa.
Jorge Macri quedó en el centro de la polémica por la carpa VIP que se montó durante la visita del Papa.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la polémica por la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles durante la visita del papa León XIV y reconoció que algunos detalles del servicio gastronómico dispuesto para los invitados fueron innecesarios. "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera", afirmó.

La controversia se desató luego de que circularan imágenes de los espacios especialmente acondicionados para recibir a empresarios, dirigentes políticos, celebridades y figuras del espectáculo que asistieron al lugar para presenciar el paso del Pontífice. En las carpas había mesas, sillas, mozos y distintas opciones de comida, una situación que contrastó con la multitud que aguardó durante horas en las calles para ver al Papa.

En declaraciones a medios de comunicación, Macri buscó relativizar las críticas y sostuvo que no se trató de un despliegue de "lujo descomunal". Según explicó, las carpas tenían como finalidad brindar un espacio de espera a integrantes de la Iglesia, autoridades y trabajadores afectados a la organización del operativo, que debieron permanecer varias horas en el lugar debido a los cortes de tránsito y las restricciones de acceso.

Sin embargo, sus explicaciones recibieron una dura respuesta de la diputada nacional Marcela Pagano, quien lo cuestionó a través de la red social X y lanzó acusaciones sobre la contratación de empresas vinculadas a la familia Menem.

"Somos pocos y nos conocemos mucho. Sé perfectamente que Mara Gorini y Karina Milei te exigieron que pongas 'los huevos sobre la mesa' y contrates a las empresas de ella y los Menem", escribió la legisladora.

Pagano sostuvo que el operativo no se limitó a la provisión de comida y aseguró que también participaron empresas de seguridad y limpieza vinculadas a ese entorno. Además, cuestionó que se hubiera invitado a figuras del espectáculo, al considerar que el protocolo estaba destinado a funcionarios y no contemplaba ese tipo de invitados.

En otro tramo de su publicación, la diputada apuntó contra las condiciones que tuvieron los efectivos policiales y de Gendarmería que participaron del operativo. "Es de muy mal gusto que nuestros efectivos policiales y la Gendarmería no hayan recibido ni un alfajor mientras los famosos VIP esperaban con mozos, aire acondicionado y un banquete premium", expresó.

Finalmente, Pagano contrapuso las imágenes de los invitados en el sector exclusivo con las de miles de personas que caminaron desde la madrugada y permanecieron bajo el sol para intentar ver al Papa. En ese sentido, calificó lo ocurrido como una muestra de los privilegios de un grupo selecto y lo definió como "su fiesta de Olivos".

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