Jorge Macri justificó la carpa VIP durante la visita del Papa, pero admitió que hubo excesos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la polémica por la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles durante la visita del papa León XIV y reconoció que algunos detalles del servicio gastronómico dispuesto para los invitados fueron innecesarios. "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera", afirmó.

La controversia se desató luego de que circularan imágenes de los espacios especialmente acondicionados para recibir a empresarios, dirigentes políticos, celebridades y figuras del espectáculo que asistieron al lugar para presenciar el paso del Pontífice. En las carpas había mesas, sillas, mozos y distintas opciones de comida, una situación que contrastó con la multitud que aguardó durante horas en las calles para ver al Papa.

En declaraciones a medios de comunicación, Macri buscó relativizar las críticas y sostuvo que no se trató de un despliegue de "lujo descomunal". Según explicó, las carpas tenían como finalidad brindar un espacio de espera a integrantes de la Iglesia, autoridades y trabajadores afectados a la organización del operativo, que debieron permanecer varias horas en el lugar debido a los cortes de tránsito y las restricciones de acceso.

Sin embargo, sus explicaciones recibieron una dura respuesta de la diputada nacional Marcela Pagano, quien lo cuestionó a través de la red social X y lanzó acusaciones sobre la contratación de empresas vinculadas a la familia Menem.

"Somos pocos y nos conocemos mucho. Sé perfectamente que Mara Gorini y Karina Milei te exigieron que pongas 'los huevos sobre la mesa' y contrates a las empresas de ella y los Menem", escribió la legisladora.

Pagano sostuvo que el operativo no se limitó a la provisión de comida y aseguró que también participaron empresas de seguridad y limpieza vinculadas a ese entorno. Además, cuestionó que se hubiera invitado a figuras del espectáculo, al considerar que el protocolo estaba destinado a funcionarios y no contemplaba ese tipo de invitados.

En otro tramo de su publicación, la diputada apuntó contra las condiciones que tuvieron los efectivos policiales y de Gendarmería que participaron del operativo. "Es de muy mal gusto que nuestros efectivos policiales y la Gendarmería no hayan recibido ni un alfajor mientras los famosos VIP esperaban con mozos, aire acondicionado y un banquete premium", expresó.

Finalmente, Pagano contrapuso las imágenes de los invitados en el sector exclusivo con las de miles de personas que caminaron desde la madrugada y permanecieron bajo el sol para intentar ver al Papa. En ese sentido, calificó lo ocurrido como una muestra de los privilegios de un grupo selecto y lo definió como "su fiesta de Olivos".