Murió Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras y emblema de la música santafesina

La música santafesina y la movida tropical argentina atraviesan horas de profundo dolor por la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, la emblemática banda que durante más de cinco décadas llevó la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y del exterior. Tenía 76 años y su fallecimiento generó una fuerte conmoción en Santa Fe.

Camino fue, junto al cantante Cacho Deicas, una de las figuras centrales de la agrupación. Ambos construyeron una sociedad artística que marcó la historia de Los Palmeras y los convirtió en referentes indiscutidos de la música popular argentina. Entre los momentos más recordados de esa trayectoria se encuentra la presentación del grupo en la final de la Copa Sudamericana 2019, cuando su actuación ante el público de la definición entre Colón e Independiente del Valle alcanzó una repercusión internacional.

En los últimos años, la formación atravesó cambios importantes. Deicas se desvinculó del grupo y, posteriormente, el propio Camino anunció su salida, durante este año, por cuestiones de salud que había mencionado públicamente. Su alejamiento marcó el cierre de una etapa para una de las sociedades musicales más reconocidas de Santa Fe.

Un amplio operativo policial se desplegó en torno al domicilio donde fue hallado Marcos Camino. (Crédito: Aire de Santa Fe)

La noticia de su muerte se conoció este martes por la tarde y provocó una profunda conmoción en barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe, donde el músico fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en Alvear al 4900, que funcionaba como estudio de grabación. En el lugar se desplegó un importante operativo con la participación de efectivos policiales, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Policía Científica. También se dispuso un corte de tránsito sobre calle Quintana, a la altura de Alvear.

Mientras avanzaban las tareas de los investigadores, familiares del músico se acercaron al domicilio. En cuanto a las circunstancias de su muerte, trascendió extraoficialmente que se habría quitado la vida, aunque hasta el momento no se conoció una confirmación oficial al respecto.