El Niño: científicos ratifican que hay más de 80% de probabilidades de un fenómeno intenso

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los pronósticos de los científicos de Estados Unidos anticipan un episodio de intensidad excepcional. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estima que existe más de un 83% de probabilidades de que el evento se mantenga en una categoría fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027, por lo que se perfila como uno de los principales factores que condicionarán el clima durante los próximos meses.

Las señales más importantes se observan en el océano Pacífico ecuatorial, donde las temperaturas de la superficie del mar registran anomalías superiores a los 4 °C en algunas zonas. De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la NOAA, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un fortalecimiento del fenómeno durante 2026, con posibilidades de que sus efectos se prolonguen durante el invierno del hemisferio norte.

Los modelos también asignan un 83% de probabilidades de que el índice relativo de temperatura del Pacífico alcance o supere los +2,5 °C durante el trimestre octubre-diciembre de 2026, un valor asociado con los episodios de mayor intensidad registrados en las últimas décadas.

Sin embargo, los especialistas advierten que un evento de estas características no significa que todas las regiones del planeta vayan a experimentar las mismas condiciones. El Niño modifica las probabilidades de determinados patrones de lluvia y temperatura, pero sus consecuencias concretas dependen también de factores regionales y de la variabilidad natural de la atmósfera.

Cómo se produce El Niño y por qué preocupa su intensidad

El Niño es la fase cálida del ciclo conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se desarrolla cuando las aguas superficiales del Pacífico central y oriental permanecen durante varios meses más cálidas que los valores habituales. Ese calentamiento modifica el intercambio de energía y humedad entre el océano y la atmósfera, alterando los vientos, la formación de nubes y la distribución de las precipitaciones en distintas partes del mundo.

En condiciones normales, los vientos alisios desplazan las aguas cálidas hacia el oeste del Pacífico, en dirección a Indonesia y Australia. Mientras tanto, frente a las costas de Perú y Ecuador ascienden aguas profundas, frías y ricas en nutrientes, en un proceso conocido como afloramiento.

Durante El Niño, los vientos alisios pierden intensidad y las aguas cálidas avanzan hacia el este. Esto debilita el afloramiento frente a Sudamérica y reduce la llegada de nutrientes a la superficie, con posibles consecuencias para el fitoplancton y para las especies marinas que dependen de él.

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó el funcionamiento del fenómeno en una entrevista con Infobae: "El fenómeno de El Niño es una corriente de agua cálida que aparece periódicamente en el Pacífico, alterando el clima global. En el oeste de Sudamérica, en Chile, Perú y Ecuador, hay una corriente normalmente fría, antártica, llamada Humboldt o Perú".

El calentamiento del océano también influye sobre las corrientes de viento en altura, que orientan el desplazamiento de los sistemas de tormentas. En el hemisferio norte, los episodios de El Niño suelen favorecer condiciones más húmedas en el sur de Estados Unidos y algunas zonas del suroeste, mientras que en sectores del norte estadounidense y Canadá pueden predominar temperaturas más elevadas y condiciones más secas que las habituales.

Para el período diciembre de 2026-febrero de 2027, el Centro de Predicción Climática anticipa una mayor probabilidad de precipitaciones superiores al promedio en el suroeste de Estados Unidos. En la costa del Golfo de México y el sudeste del país, estos episodios también pueden incrementar el riesgo de lluvias abundantes e inundaciones.

El impacto del fenómeno en América del Sur y la Argentina

La posibilidad de un episodio muy intenso también genera atención en América del Sur, aunque sus efectos no son uniformes en todo el continente. Mientras que en Perú y Ecuador puede favorecer lluvias excepcionales en las zonas costeras, en otros territorios modifica los regímenes de precipitaciones y las temperaturas de acuerdo con la época del año.

En el caso argentino, El Niño suele estar asociado con mayores precipitaciones en el centro y el este del país, especialmente durante la primavera y el verano. Esto puede incrementar el riesgo de inundaciones y anegamientos, aunque la magnitud de esos eventos depende de otros factores meteorológicos y de las condiciones previas de cada región.

Sobre ese posible escenario, Madelón advirtió: "En el caso de Argentina y principalmente en verano, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país. Si normalmente aparece con inundaciones, este superniño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas".

Por ese motivo, sectores como la agricultura, la gestión de los recursos hídricos y el sistema energético requieren especial seguimiento. Las variaciones en las precipitaciones pueden modificar la humedad de los suelos, los caudales de los ríos, la disponibilidad de agua y las condiciones para la generación hidroeléctrica.

Cómo se mide la intensidad de El Niño

La intensidad del fenómeno se evalúa mediante indicadores que comparan la temperatura del Pacífico con los valores considerados normales. Uno de los más utilizados es el Índice Oceánico Niño (ONI), que toma como referencia la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico central.

Sin embargo, el calentamiento global plantea nuevos desafíos para estas mediciones. Como la temperatura de los océanos también aumenta por el cambio climático, resulta necesario distinguir cuánto del calentamiento observado responde a esa tendencia general y cuánto corresponde específicamente a la dinámica de El Niño.

Para mejorar esa evaluación, la NOAA incorporó el Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que descuenta el calentamiento promedio de las aguas tropicales y permite medir cuánto se destaca la temperatura del Pacífico central respecto de ese nivel de referencia.

En el trimestre agosto-septiembre-octubre, el RONI registró una anomalía de +2,0 °C, correspondiente a la categoría de evento muy fuerte, mientras que el índice tradicional ONI alcanzó los +2,5 °C. Ambos indicadores utilizan referencias diferentes, por lo que sus resultados no son directamente equivalentes.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) también anticipó un fortalecimiento del episodio durante 2026. Sus modelos multimodelo proyectaron anomalías estacionales superiores a los +2,9 °C en las regiones de vigilancia y advirtieron que la posible combinación con una fase positiva del dipolo del océano Índico podría alterar los patrones de lluvia y aumentar los riesgos de sequías, crecidas e incendios forestales en distintas regiones.

Aunque El Niño es un fenómeno natural y no es generado por el calentamiento global, el aumento de la temperatura de base de los océanos puede influir en la intensidad de algunos de sus efectos. El seguimiento de los indicadores oceánicos y atmosféricos será clave para precisar cómo evolucionará el episodio y qué consecuencias podría tener en cada región.