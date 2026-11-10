Impactante choque múltiple en Bulgaria: casi 90 vehículos colisionaron y hay 12 muertos

Una colisión en cadena que involucró a 86 vehículos provocó una de las mayores tragedias viales de la historia de Bulgaria. El accidente ocurrió este martes sobre la autopista de Tracia y dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas y otras 50 heridas, varias de ellas de gravedad.

El siniestro se produjo a unos 290 kilómetros al este de Sofía, en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a apenas 10 metros. Según las primeras hipótesis de la investigación, todo comenzó cuando un camión que transportaba granos quedó detenido sobre uno de los carriles por motivos que todavía no fueron establecidos.

La situación derivó en una sucesión de impactos cuando un micro chocó contra el vehículo de carga. A partir de ese primer impacto, otros automóviles, camionetas y camiones se vieron involucrados en una cadena de colisiones que terminó alcanzando a casi 90 vehículos.

La magnitud del choque dejó una escena de extrema gravedad: varios automóviles volcaron y algunos se incendiaron, mientras numerosas personas quedaron atrapadas entre los restos de los vehículos. Las imágenes registradas por testigos dieron cuenta de la dimensión del desastre.

Los equipos de bomberos y emergencias trabajaron durante horas para rescatar a las personas atrapadas, asistir a los heridos y despejar la autopista. Ante la cantidad de víctimas y la complejidad del operativo, el Gobierno dispuso además el despliegue de dos aviones militares para colaborar con el traslado de los heridos hacia distintos hospitales de la región.

Luto nacional y respuesta del Gobierno

La tragedia motivó una rápida respuesta de las autoridades búlgaras. El primer ministro, Rumen Radev, declaró luto nacional para este miércoles y suspendió su agenda para trasladarse hasta el lugar del accidente.

La decisión fue adoptada luego de una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en medio de las repercusiones que generó el siniestro por su magnitud y el elevado número de víctimas.

Mientras continúan las tareas de asistencia y las actuaciones para determinar las causas del choque múltiple, las autoridades buscan establecer con precisión cómo se desencadenó una colisión que involucró a decenas de vehículos y dejó un saldo devastador.