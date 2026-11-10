León XIV convocó a una multitud en Córdoba, reivindicó a los santos argentinos y saludó a los fieles

El papa León XIV reunió a unas 800 mil personas en Córdoba, según estimaciones oficiales, donde celebró una multitudinaria misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Durante la ceremonia, reivindicó el legado de los santos y beatos argentinos, llamó a vivir la fe a través del ejemplo cotidiano y convocó a trabajar por una patria "fraterna y solidaria".

En el tercer día de actividades de su visita al país, el Pontífice llegó a la capital cordobesa cerca de las 9, luego de partir desde el Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires a las 7:43. En el aeropuerto fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Sixto Rossi. También se acercó a saludar a estudiantes de la Escuela Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres, y de otras instituciones educativas que participaron de la bienvenida.

Posteriormente, se trasladó al predio de la Escuela de Aviación Militar, donde realizó parte del recorrido a bordo del papamóvil y saludó a los miles de fieles que se habían congregado para recibirlo. El vehículo avanzó a menor velocidad que durante su paso por Buenos Aires, lo que le permitió detenerse y acercarse a más personas. Antes de comenzar la misa, también se acercó a saludar a una persona con discapacidad que lo esperaba en el lugar.

Un mensaje sobre la santidad y el legado argentino

Durante la homilía, León XIV puso en valor la tradición religiosa de Córdoba y destacó a distintas figuras de la Iglesia argentina como ejemplos de compromiso con el Evangelio y servicio a los demás. Entre ellas, mencionó a san José Gabriel del Rosario Brochero y a santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula.

También evocó al beato Mamerto Esquiú, al cardenal Eduardo Pironio, a san Artémides Zatti, a Ceferino Namuncurá y a Laura Vicuña. Al referirse a ese legado, sostuvo que expresa "la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria".

"Estamos todos llamados a la santidad", afirmó el Papa, quien remarcó que la mejor manera de transmitir una enseñanza es a través de las propias acciones. "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida", señaló.

En otro tramo de su mensaje, convocó a los creyentes a responder a los desafíos de la sociedad desde el compromiso personal y comunitario, con valores como la caridad, la justicia y la fraternidad. "Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia", expresó.

Hacia el cierre de la homilía, León XIV invitó a llevar ese compromiso a todos los espacios de la vida cotidiana. "Vayan y sean santos: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!", manifestó.

El saludo desde el Arzobispado

Después de la celebración religiosa, el Papa recorrió distintas calles de Córdoba a bordo del papamóvil y se dirigió al Arzobispado, donde tenía previsto mantener un encuentro con obispos y sacerdotes en la Catedral.

Desde el balcón del edificio, León XIV volvió a saludar a la multitud que se había acercado al centro de la ciudad para verlo y agradeció las muestras de afecto recibidas durante la jornada.

"Gracias por acogerme, gracias por este saludo, pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes", expresó ante los presentes.

Además, destacó la importancia de la unidad y dejó un mensaje breve a quienes lo escuchaban: "Cuando estamos unidos, podemos lograrlo todo".