El ministro Enrico expuso las obras provinciales ante los referentes de Coninagro Santa Fe

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, se reunió con representantes de Coninagro Santa Fe para presentar un balance de las obras hídricas y viales que lleva adelante el Gobierno provincial en distintas regiones del territorio. El encuentro se desarrolló en la ciudad de Santa Fe y contó también con la participación del secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich.

La reunión fue organizada a partir de una invitación de la entidad y estuvo encabezada por su presidenta de la Comisión Asesora Regional, Laura Llopi, junto a otros integrantes de la conducción. Durante casi tres horas, los funcionarios expusieron los principales trabajos ejecutados y los proyectos en marcha, en un intercambio que también permitió a los representantes del sector cooperativo agropecuario acercar sus inquietudes.

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el avance de las obras hídricas. En ese sentido, Enrico destacó que, durante los primeros 35 meses de la actual gestión provincial, se concretaron casi 600 intervenciones de este tipo. "Desde que asumimos nunca hemos detenido las inversiones en este tipo de obras, teníamos en claro que en los meses de secas debíamos adelantarnos", sostuvo.

El ministro también remarcó la importancia de la articulación con los comités de cuenca, municipios y comunas para llevar adelante esos trabajos. Según señaló, el esfuerzo conjunto permitirá afrontar con mayor preparación las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.

Por otra parte, Enrico expuso el plan de obras viales que se encuentra en ejecución y destacó el nivel de inversión destinado a mejorar la infraestructura provincial. En ese marco, planteó la importancia de sostener el trabajo coordinado con las instituciones del sector productivo. "Los grandes cambios que se necesitan para que Santa Fe se potencie y despegue surgen del trabajo en equipo. Por eso seguiremos coordinando más acciones con instituciones como Coninagro", expresó.

El funcionario agregó que el Gobierno provincial busca incorporar las devoluciones de las entidades a su planificación: "Nos interesan sus devoluciones, hacerlos parte de este modelo provincial de obras que impulsamos".

Tras la presentación, desde Coninagro Santa Fe agradecieron a los funcionarios por la exposición y destacaron la importancia de las obras para la producción, la infraestructura y el desarrollo regional. Además, valoraron estos espacios de intercambio como una oportunidad para conocer los trabajos que se realizan en cada zona, acercar las inquietudes del sector productivo y fortalecer la articulación con el Gobierno provincial.