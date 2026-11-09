Casi la mitad de las pymes no espera crecer en 2027 y más del 54% descarta invertir

El 48,4% de los comerciantes pyme considera que el desempeño de su empresa se mantendrá sin cambios durante los próximos 12 meses, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En tanto, el 41,1% espera una mejora y el 10,5% prevé un empeoramiento, en un escenario marcado por la debilidad del consumo y la incertidumbre sobre la evolución de la actividad económica.

El informe también refleja cautela frente a nuevas inversiones: el 54,9% de los empresarios consultados considera que no es un momento adecuado para invertir, mientras que el 29,3% no tiene una posición definida y apenas el 15,8% se muestra dispuesto a realizar nuevos desembolsos de capital.

En cuanto a la actividad comercial, las ventas minoristas pyme registraron una caída interanual del 1,6% en octubre, aunque las operaciones online de comercios con locales físicos aumentaron un 17,7%. Desde CAME señalaron que el consumo estuvo concentrado en productos esenciales y compras de menor valor, mientras que las restricciones en los ingresos familiares y el financiamiento postergaron adquisiciones más importantes.

El relevamiento indicó que el 51,9% de los comerciantes mantuvo un nivel de actividad similar al de octubre de 2025, mientras que el 41% registró un empeoramiento y solamente el 7,1% informó una mejora. Según la entidad, el Día de la Madre y el recambio de temporada favorecieron algunas ventas, aunque el movimiento comercial perdió intensidad durante la segunda mitad del mes.

Por sectores, Calzado y marroquinería y Textil e indumentaria crecieron un 3,6% interanual, seguidos por Perfumería, con una suba del 0,8%. En cambio, las mayores caídas se registraron en Farmacia (-3,7%), Alimentos y bebidas (-3,5%) y Ferretería y materiales para la construcción (-3,4%), lo que refleja un comportamiento desigual entre los distintos rubros del comercio minorista.