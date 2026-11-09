Fin de semana largo: más de 112 mil visitantes dejaron $20.000 millones en Santa Fe

El fin de semana largo del 6 al 9 de noviembre movilizó a más de 112.900 visitantes en la provincia de Santa Fe y generó un impacto económico superior a los $20.271 millones, según datos difundidos por el Observatorio Turístico Provincial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. El relevamiento contabilizó 37.648 turistas que pernoctaron y 75.296 excursionistas que realizaron visitas durante el día.

La ocupación hotelera promedio superó el 69%, mientras que los alquileres turísticos temporarios alcanzaron el 87%, con establecimientos que registraron ocupación plena. El gasto diario promedio por turista fue estimado en $114.790. Además, el Gobierno provincial informó que más de 600 mil personas participaron de las actividades programadas, en una agenda que incluyó más de 50 eventos en distintas localidades.

Entre las principales convocatorias se destacó la Fiesta Nacional de las Colectividades de Rosario, que reunió a 300 mil personas durante sus primeras tres noches. La ciudad también recibió la presentación de Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, dos shows de Ciro y Los Persas y distintas competencias deportivas. En la Región Sur, la concurrencia acumulada a los eventos superó las 400 mil personas.

En la Región Centro, la Fiesta Nacional de la Frutilla de Coronda convocó a unas 80 mil personas, mientras que las celebraciones culturales y populares de la zona reunieron a más de 140 mil asistentes. Por su parte, la Región Norte y el corredor de la costa superaron las 60 mil personas, con actividades como la Fiesta Provincial de la Zanahoria y el Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike en Cayastá.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el movimiento económico generado por el turismo y sostuvo que “estos más de 20 mil millones de pesos son recursos que entran directo a las economías locales, al comercio de barrio, a los transportistas y a las pymes de cada región”. En tanto, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, atribuyó los niveles de ocupación a la planificación conjunta con municipios, comunas y prestadores privados, y remarcó la importancia de las fiestas populares y los espectáculos para la actividad turística provincial.