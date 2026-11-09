Histórica misa del papa León XIV en Argentina: 2,5 millones de fieles y un mensaje sobre la familia

Unos 2,5 millones de personas participaron este lunes de la misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, durante su visita a la Argentina. La celebración se convirtió en la más multitudinaria desde que asumió como líder de la Iglesia católica en mayo de 2025 y reunió a fieles que llegaron desde distintos puntos del país.

Durante su homilía, el pontífice defendió el papel de la familia como sostén de la sociedad y advirtió sobre las dificultades que enfrentan especialmente los jóvenes. León XIV sostuvo que la familia cristiana “hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época” y mencionó el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones entre los problemas que afectan su futuro.

Miles de personas aguardaron desde la madrugada para ingresar al predio y presenciar la celebración. Antes de la misa, el Papa recorrió en el papamóvil un corredor de más de dos kilómetros sobre la avenida Del Libertador, mientras los asistentes lo saludaban con banderas argentinas y del Vaticano.

En su mensaje, León XIV también convocó a los padres a transmitir la fe a sus hijos mediante gestos cotidianos, como “la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua”. La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del Gobierno nacional y autoridades de distintos sectores políticos.

El operativo de seguridad movilizó a unos 19.000 agentes y más de 7.500 voluntarios, mientras que el SAME asistió a aproximadamente 290 personas, de las cuales 15 fueron trasladadas a hospitales. La agenda del pontífice continuará este martes con un encuentro con jóvenes en Palermo y el miércoles con una visita a la cárcel de Villa Devoto.