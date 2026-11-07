La industria sigue en caída: 1,8% en el último año, pese a un leve repunte en septiembre

La actividad industrial registró una leve mejora del 0,7% en septiembre respecto de agosto, aunque el repunte no alcanzó para revertir el desempeño negativo del sector. En la comparación con el mismo mes del año pasado, la producción manufacturera cayó 1,8%, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 mostró una contracción del 2,6%.

Los datos surgen del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Si bien la medición desestacionalizada mostró un avance mensual, otro indicador que permite observar la evolución más estable de la actividad encendió una señal de alerta: la serie tendencia-ciclo registró una baja del 0,4% frente a agosto.

El resultado de septiembre también estuvo marcado por un desempeño dispar entre las distintas ramas de la industria. Diez de las 16 divisiones relevadas registraron caídas interanuales, con retrocesos especialmente pronunciados en maquinaria y equipo, y en otros equipos, aparatos e instrumentos.

El primer rubro presentó una contracción del 26,8%, mientras que el segundo cayó un 22%. También se destacaron las bajas en prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%); muebles y colchones y otras industrias manufactureras (-4,9%); productos de metal (-4%); y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-3,5%).

A ese grupo se sumaron las caídas en productos de tabaco (-6,5%), industrias metálicas básicas (-1,1%), refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (-0,8%), y alimentos y bebidas (-0,1%).

En contrapartida, seis sectores mostraron variaciones positivas frente a septiembre de 2025. Entre ellos sobresalieron otro equipo de transporte, con un crecimiento del 11%; madera, papel, edición e impresión, con una suba del 6,4%; y productos minerales no metálicos, que avanzaron un 5,1%.

También tuvieron resultados favorables las sustancias y productos químicos (+3,9%), los productos textiles (+2%) y los productos de caucho y plástico (+1,7%).

De esta manera, septiembre dejó un panorama mixto para la industria manufacturera: una recuperación mensual moderada, pero con retrocesos en la comparación interanual y en el acumulado del año. Además, la caída de la tendencia-ciclo indica que la mejora puntual todavía no se traduce en un cambio sostenido de la actividad.